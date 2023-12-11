«بيئة» و«لوهوم» تطلقان منشأة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة «بيئة» بالشارقة، وشركة «لوهوم»، تفاصيل التعاون لإنشاء منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، تهدف إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري، بما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي للمركبات الكهربائية، ودعم جهود تحويل الدولة إلى مركز عالمي للتنقل الكهربائي، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء.

وأكد المهندس شريف العلماء، خلال حفل إطلاق المنشأة ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، أن الوزارة ستقدم بدورها الدعم اللازم للمنشأة، بما يسهم في إنجاح دورها في دعم المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، والذي يستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50%؜ من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والتحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يحقق تطلعات الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجيات والتشريعات المرتبطة بذلك. وقال إن «هذه الخطوة تأتي في ظل توقعات النمو والتطور المتسارع لقطاع المركبات الكهربائية، وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة المواكبة لذلك النمو، إضافة إلى توفير حل مستدام وبيئي لبطاريات السيارات الكهربائية التي انتهى عمرها الافتراضي، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ما يعني استحداث حلول مستدامة لتجار السيارات والشركات المصنعة المحلية للتعامل مع نهاية عمرها الافتراضي وبطاريات المركبات الكهربائية التالفة وإدارتها، وتعزيز البنية التحتية الوطنية والقدرة على التعامل مع التحديات البيئية واللوجستية لبطاريات السيارات الكهربائية».

وأشار إلى دور المنشأة في جذب الاستثمارات الموجهة لتنمية القدرات المحلية في مجال الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وتحقيق الريادة العالمية في القطاع. وتابع أن «دولة الإمارات تستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز صناعات إعادة تدوير البطاريات، وتشجيع القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً».