«دبي للخدمات المالية» تعفي المصدّرين من رسوم عمليات الإدراج المرتبطة بالاستدامة في «ناسداك دبي»

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أنها ستعفي المصدّرين الراغبين في إدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة بمركز دبي المالي العالمي، من كل الرسوم التنظيمية خلال عام 2024، مؤكدة أن هذا الإعفاء سيسري على الفور وينطبق طوال عام 2024.

وأفادت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، أمس، بأن هذا القرار يأتي تأكيداً على التزام وحرص سلطة دبي للخدمات المالية بتسريع نمو أسواق المال المستدامة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك منذ نشر مجموعتها الأولى من الإرشادات حول أفضل الممارسات لإدراج السندات والصكوك الخضراء في 2018.

ولفت البيان إلى أن «ناسداك دبي»، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، برزت لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إذ بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأميركي المدرجة فيها أكثر من 60%، وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العُملات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون: «مع اقترابنا من نهاية (عام الاستدامة)، الذي أعلنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومع ترؤس الدولة مؤتمر الأطراف، تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتشجيع الشركات على التحوّل نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة لتمويل المشروعات المستدامة بيئياً ومناخياً».

وأضاف: «نحن على ثقة بأنه مع إجراءاتنا الرقابية المبسطة، سيعمل الإعفاء من الرسم على تحفيز وتسريع إدراجات السندات والصكوك المستدامة من مركز دبي المالي العالمي».

وبحسب سلطة دبي للخدمات المالية، ينطبق هذا الاعفاء على كل المصدّرين الجدد، والجهات التي سبق لها الإصدار، كما يسري فوراً ويغطي الطلبات التي يتم استلامها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.