"الاقتصاد" تنظم منتدى التجارة المستدامة بمشاركة قادة أعمال عالميين

تنظم وزارة الاقتصاد "منتدى التجارة المستدامة" في الرابع من ديسمبر المقبل ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) بمدينة إكسبو في دبي.

ويستهدف المنتدى، جمع قادة الأعمال من القطاع الخاص حول العالم لاستكشاف الفرص التي يوفرها الانتقال إلى سلاسل التوريد المستدامة والشاملة، والمساهمة التي يمكن أن يقدمها مجتمع الأعمال من أجل اقتصاد أكثر مرونة وصداقة للبيئة.

ويعد المنتدى جزءاً من يوم التجارة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، وذلك بعد إدراج التجارة الدولية ضمن أجندة المؤتمر للموضوعات المتخصصة لأول مرة في تاريخه.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن "منتدى التجارة المستدامة يعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز الجهود الدولية لتخطي التحديات المرتبطة بالتجارة الدولية، ومساهمتها المأمولة في تحقيق الاستدامة بالمشاركة مع القطاع الخاص وقادة الأعمال".

وقال إن "استضافة المنتدى ضمن (يوم التجارة) خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين يأتي ترجمة لحرص دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة المساهمة في حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وبمشاركة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة، لتكون أكثر استدامة ومرونة وقدرة على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، بالتوازي مع مساهمتها بشكل فعال في تحقيق الحياد المناخي عبر تبني سلاسل توريد أكثر كفاءة وذكاءً واستدامة".

وأضاف الزيودي، إن "انعقاد منتدى التجارة المستدامة يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات، بصفتها عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، بهدف المساهمة في إعادة صياغة مستقبل التجارة العالمية ومساهمتها في تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي عالمياً من جهة، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي من جهة أخرى، وتشمل هذه الجهود استضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإطلاق مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتويج هذه الجهود باستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية".

وينعقد المنتدى بالشراكة مع شركة التكنولوجيا المالية العالمية "كابيتال دوت كوم" Capital.com، وشركة "فينفاست" Vinfast الفيتنامية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية.

من جهته، قال مؤسس "كابيتال دوت كوم"، فيكتور بروكوبينيا: "تعد التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، ومن هنا تأتي أهمية استضافة منتدى التجارة المستدامة التي سيناقش قضايا جوهرية أبرزها أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحد من الأثر المناخي للتجارة مع التركيز على النقل وسلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية، حيث تتمتع التكنولوجيا بالقدرة على إحداث تغيير سريع وفعال، ومن الضروري أن نستثمر في التقنيات اللازمة لتعزيز كفاءات سلاسل التوريد، وتقليل تأثير التجارة على تغير المناخ، فهناك مجال كبير لإحداث تأثير حقيقي في هذا المجال".

بدورها، قالت لي ثي ثو ثوي الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست: "بصفتنا شركة رائدة وسريعة النمو للسيارات الكهربائية المبتكرة، نتطلع إلى المشاركة في المناقشات المهمة حول مستقبل نظام التجارة العالمي في منتدى التجارة المستدامة، وتقديم حلول عملية حول كيفية تبني سلاسل توريد أكثر شمولاً وكفاءة واستدامة تحمي مستقبل الكوكب والاقتصاد العالمي على المدى الطويل".

ويركز المشاركون في منتدى التجارة المستدامة، وهم من مسؤولي كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية وغيرهم من الخبراء وأصحاب المصلحة، على تقديم حلول عملية ومرنة وقابلة للتطبيق للتحديات التي تواجه التجارة العالمية وسلاسل التوريد وعلاقتهما بالتغير المناخي.

كما يتطرق المنتدى إلى استكشاف القطاعات والمجالات الجديدة الأكثر مساهمة في تشكل مستقبل التجارة العالمية. ويساهم منتدى التجارة المستدامة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهم رئيسي في حشد الجهود والإجماع الدولي لتحديث نظام التجارة العالمية ليكون أكثر حيوية وكفاءة وقدرة على تخطي التحديات، وذلك قبيل استضافة الدولة في فبراير المقبل الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

ويشمل منتدى التجارة المستدامة، التي سيتم استضافته في المنطقة الزرقاء بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، من جلستين موسعتين تتناولان موضوعات مهمة. الأولى بعنوان: "تعزيز مرونة سلاسل التوريد المستدامة: التعامل مع الاضطرابات العالمية"، والثانية بعنوان: "تحفيز ريادة الأعمال الخضراء: رعاية بيئة الأعمال للشركات الناشئة لدعم الاستدامة". وستُعقد الجلستان عند الساعة 12:30 ظهراً حتى 2:00 ظهرًا في المنطقة الزرقاء يوم 4 ديسمبر المقبل.