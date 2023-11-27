القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق في دبي غداً

كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن المتحدثين المشاركين في دورتها التاسعة، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بـ«مدينة جميرا». وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير: «تعمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تحقيق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات في حشد جهود التحوّل العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز الحوار وسط بيئة دولية مليئة بالتحديات».