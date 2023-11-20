المعاملات الجمركية في دبي تنمو 13% إلى 21.6 مليون معاملة في 9 أشهر

سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها دائرة جمارك دبي، نمواً قوياً بواقع 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 21.6 مليون معاملة، مقارنة مع 19 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بمستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي (D33) بمضاعفة التجارة الخارجية، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

خدمات رقمية

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن «(جمارك دبي) تواكب الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية، ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية».

وأضاف: «تقدم (جمارك دبي) لقطاعات الأعمال والتجارة خدمات ذكية رائدة عالمياً توفر التكاليف على الشركات، وتُسرّع عملياتها التجارية لزيادة العائد عليها»، لافتاً إلى التحديث المستمر لنظام «مرسال2» كجزء من برنامج التطوير الذي تعتمده «جمارك دبي» والهادف إلى تصميم سياسات وإجراءات فعالة تسهم في دعم التجارة، كما يهدف البرنامج إلى تطبيق أحدث التقنيات بغية دعم مسيرة التطور لـ«جمارك دبي»، تلبية لحاجة الشركات إلى السرعة والكفاءة والأمان في عمل سلاسل التوريد العالمية.

البيانات الجمركية

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، فقد استحوذت البيانات الجمركية على حصة 87% من إجمالي المعاملات الجمركية، ليصل عدد البيانات الجمركية التي أنجزتها حتى نهاية الربع الثالث من 2023 إلى نحو 18.8 مليون بيان جمركي، مقارنة مع 16.6 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 13.2%. وتُظهر هذه الأرقام مستوى التحول الرقمي الذي وصلت إليه «جمارك دبي»، والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة لتقنية المعلومات، حيث تُنجز برامجها الرقمية نحو 70 ألف بيان جمركي في اليوم الواحد.

تسهيلات تجارية

وأكدت «جمارك دبي» أنها تولي أهمية متزايدة لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، وضمان حصولهم على قيمة مضافة، في إطار حرصها على القيام بدورها الحيوي في تعزيز اقتصاد دبي، عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية لاستقطاب مزيد من عمليات التجارة إلى الإمارة. وتطور الدائرة مبادرة «تتبع حالة الشحنات»، وهو مشروع واعد يوفر تجربة استثنائية للمتعاملين، من خلال تتبّع حالة الشحنات منذ الوصول إلى مرحلة الإفراج. ويتميز المشروع بتوفير مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي، ويعد رائداً على مستوى العالم، بما يرسخ دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة العالمية. ويهدف المشروع المبتكر إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار، كما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ الإجراءات اللاحقة.