«أوبك» تتوقع أداء قوياً لاقتصاد الإمارات في 2024

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات في تحقيق أداء قوي، من المتوقع استمراره في العام المقبل 2024. وقالت «أوبك»، في تقريرها لشهر نوفمبر الصادر أمس، إنها تتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد في الأنشطة غير النفطية في دعم مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.

وأضافت «أوبك» أن فرص النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات ستستمر في الازدياد، بدعم من تحسن ثقة الأعمال والإصلاحات الحكومية.

وأشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.7، في شهر أكتوبر من 56.7 في سبتمبر، ما يؤكد الاتجاه التوسعي الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية.

وذكرت «أوبك» أن هذا الأداء يمثل أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.

وأوضحت أن قطاع السياحة، الذي يشكل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، استمر كذلك في تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع عدد الزوار إلى دبي بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 8.5 ملايين زائر.

• ثقة الأعمال والإصلاحات الحكومية تدعمان الأداء القوي.