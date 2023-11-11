«أبوظبي الأول» ينضم إلى ميثاق الانتقال للحياد المناخي

أفاد بنك أبوظبي الأول، بأنه أصبح أول بنك على مستوى العالم ينضم إلى ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي، الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» (COP28) خلال الشهر الجاري.

ويهدف الميثاق إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ، والالتزام بالمسؤولية في تطبيق تعهدات تحقيق الحياد المناخي.

وأكد البنك في بيان أمس، أنه يواصل جهوده لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة به التي تتضمن التزامه بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليار دولار لمشروعات الاستدامة في الفترة من 2022 إلى 2030.

وقال رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، شارغيل بشير: «كلنا ثقة بأن ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي الذي أطلقته رئاسة (COP28) سيسهم بدور كبير في تعزيز العمل المناخي في القطاع الخاص، لكونه يوضح الخطوات التي يحب على الشركات اتباعها على المديين القريب والمتوسط لتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفري».