3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة في «غلفود للتصنيع 2023»

تنطلق النسخة الأكبر على الإطلاق من معرض «غلفود للتصنيع» لعام 2023، غداً، في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام مع مجموعة من ثلاث فعاليات أخرى مشتركة في المكان نفسه.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات التي تستعرضها 3000 جهة عارضة من 80 دولة حول العالم في 21 قاعة عرض.

وابتداءً من قمة تكنولوجيا الغذاء، التي تجمع تحت مظلتها مجموعة بارزة من قادة القطاع والخبراء وصُناع القرار، وصولاً إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية، مثل فعالية «توب تيبل» و«YouthX»، تشير التوقعات إلى أن نسخة هذه العام ستكون الأكثر تأثيراً في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

وسيتم افتتاح قمة تكنولوجيا الغذاء بكلمة يلقيها مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طارق الهاشمي، الذي سيسلط الضوء على دور قطاع الأغذية في تحقيق الأهداف العالمية لناحية الاستدامة والمناخ، وكيف ستصبح الحلول المستدامة من أبرز الموضوعات المطروحة في العصر الجديد لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق الهاشمي: «لا تقتصر تقنيات تصنيع الأغذية المتطورة على تلبية الاحتياجات الغذائية في وقتنا الحاضر، بل تتعلق أيضاً بتلبية الاحتياجات المستقبلية. وسيكون لتكنولوجيا الغذاء دور محوري في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الغذاء، وإمكانية الوصول إليه مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز تبني ممارسات تحسين كفاءة استخدام الموارد».

ومع بلوغ عام الاستدامة في دولة الإمارات ذروته، بالتزامن مع بدء أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، ستكون الاستدامة موضوع التركيز الرئيس طوال «كوب 28»، مع جلسات نقاشية تستكشف كيفية دمج الممارسات والعمليات المستدامة في قطاع تصنيع الأغذية، مثل التغليف المستدام، والحد من هدر الطعام، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة مع بصمة كربونية أقل، والمعايير الأخلاقية والشفافية في عمليات إنتاج الأغذية.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «نتطلع للترحيب برواد الأعمال العالميين المختصين في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات في معرض (غلفود للتصنيع 2023)، الذي يشهد حضوراً واسعاً، والاستماع إلى استراتيجياتهم بشأن تعزيز الاستدامة والابتكار والكفاءة في ظل التقدم الذي يشهده القطاع، وتأتي الفعالية في ضوء المكانة التي حققتها إمارة دبي، والتي تجعل منها منصة للتصنيع والتميز في مجال الطهير».

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيقدم أكثر من 100 عارض من الخبراء والمختصين في مجال الأغذية من مختلف دول العالم أفكاراً ورؤى خاصة بالموضوعات ذات الصلة في القطاع، والتي تشمل الجوانب الاقتصادية لتصنيع الأغذية والمشروبات، وتطبيقات وتأثيرات تكنولوجيا الأغذية والتصنيع، والبدائل القائمة على التكنولوجيا، والسلامة وضمان الجودة، إلى جانب التميز في سلسلة التوريد.

جوائز «غلفود»

يشهد اليوم الأول من المعرض الإعلان عن الفائزين بجوائز«غلفود» للتميز في قطاع التصنيع 2023، التي تهدف إلى تكريم المنتجات والتقنيات الأكثر ابتكاراً، التي قدمت إسهامات بارزة في الصناعة خلال العام الماضي. وشهدت دورة العام الحالي أكثر من 600 مشاركة دولية عبر 10 فئات للجوائز، مع ثلاث فئات جديدة تعكس التركيز على الاستدامة في حدث هذا العام: مبادرة الطاقة المتجددة، وشركة التصنيع المعتمدة على النباتات لهذا العام، وبطل الاستدامة لهذا العام.

الشركات الفرنسية

قال المفوض التجاري الفرنسي لدى الدولة، أكسيل بارو: «تأتي مشاركتنا في معرض (غلفود للتصنيع 2023) بهدف تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسطـ، وهو الأمر الذي ينسجم مع مساعينا في فرنسا، والتي تحرص دائماً على الوجود في المعرض لاستعراض أحدث ابتكاراتنا في مجال الزراعة والغذاء، بما فيها المعدات المتطورة لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط. ويتطلع العارضون الفرنسيون، الذين يمثلون 48 شركة عبر جناحين، إلى تلبية متطلبات السوق المحلية من خلال الكشف عن أحدث المعدات والمكونات بدءاً من أنظمة الري، والمنتجات الغذائية الخالية من المواد الحافظة».