تكريم طلاب المدارس الحكومية الفائزة بهاكاثون «الإمارات تبرمج»

كرّم وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، الفرق الطلابية من المدارس الحكومية في مختلف مناطق دولة الإمارات، التي فازت في هاكاثون «الإمارات تبرمج 2023»، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين البرنامج الوطني للمبرمجين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في حدث رئيس ينظم ضمن فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2023».

ومثل «هاكاثون الإمارات تبرمج» في دورته لعام 2023 منافسة رقمية تقوم على ابتكار حلول للتحديات التي يواجهها قطاعا الزراعة والصناعة، وتحويلها إلى مشاريع تسهم في دعم مجالات الاقتصاد والاستدامة البيئية، وركز على ابتكار الحلول لتحديات تطوير العمليات والإنتاجية الزراعية والحيوانية باستخدام اللغات البرمجية وتكنولوجيا المستقبل.

وهدف الهاكاثون، الذي شارك فيه أكثر من 500 طالب من كل إمارات الدولة، إلى تعزيز الابتكار الرقمي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، ورفع الوعي بأهمية البرمجة لدى أجيال المستقبل، بما يدعم بناء مستقبل رقمي رائد، وإيجاد حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق أجندة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مهارات البرمجة لدى الطلبة، وإشراكهم في كل البرامج المتخصصة في هذا المجال، بما يمكنهم من المشاركة بفعالية في رسم المستقبل، مبينة أن البرمجة وعلومها باتت تكتسب أهمية متزايدة، باعتبارها لغة المستقبل، وأبرز محاور الاقتصاد المعرفي المستدام الذي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تجسيده في مختلف المجالات والمسارات الحيوية التي تتواءم مع رؤيتها للـ50 عاماً المقبلة.

من جهته، أكد عمر سلطان العلماء، أن «يوم الإمارات تبرمج يمثل منصة استثنائية لدعم تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في مجال تطوير التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم والتطور، إضافة إلى ما يمثله من فرصة للاحتفاء بإنجازات نخبة من طلاب المدارس الإماراتية المتميزين في عالم البرمجة والتكنولوجيا».

وأشار إلى أن نجاح هاكاثون الإمارات تبرمج، يعكس الحراك البرمجي غير المسبوق الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي استمراراً لجملة من الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للمبرمجين على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي تشمل مشاركة 30 ألف شخص في المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي، وتنظيم مئات الورش خلال عامين من تفعيل مقر المبرمجين، والمشاركة الواسعة لأكثر من 90 جهة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرمجة، إضافة إلى مشاركة 100 ألف شخص العام الماضي في كتابة خط برمجي في يوم واحد فقط.

وقال عمر سلطان العلماء إن حكومة دولة الإمارات ملتزمة دعم جميع الأجيال في تطوير مهاراتهم وتحقيق إمكاناتهم الكامنة، وحريصة على دعم الشباب لتشكيل مستقبل واعد يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية ليس محصوراً في مجالات محددة، بل يمتد إلى جميع جوانب الحياة اليومية، ما يتطلب تعزيز الوعي، وتكثيف الجهود لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل إيجابي ومستدام.

وشهدت فعاليات الهاكاثون منافسات قوية بين فرق طلاب المدارس الحكومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وأسفرت المنافسات النهائية عن فوز 25 مدرسة في المنافسات التي شملت الحلقات الأولى والثانية والثالثة.

منصة إلكترونية لمعجم المصطلحات العربية

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، إطلاق المنصة الإلكترونية لمعجم المصطلحات العربية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، في مبادرة جديدة تتزامن مع فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2023»، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام.

وتهدف المنصة الموجهة لخدمة الباحثين والإعلاميين والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي وأفراد المجتمع، إلى تعزيز ورفد معجم اللغة العربية المتخصص في مصطلحات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير وابتكار المرادفات العربية للمصطلحات الإنجليزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة متكاملة للمصطلحات العربية الدقيقة لمفاهيمه الفنية والعلمية، والتحديث المستمر للمصطلحات، بناء على التطورات التي يمر بها هذا القطاع المستقبلي، بما يؤسس لمرجعية دقيقة لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

تكريم نخبة «سفراء البرمجة»

كرّم وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، نخبة متميزة من منتسبي الدفعة الأولى لمبادرة سفراء البرمجة، إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، ضمن فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2023». وأعلن البرنامج الوطني للمبرمجين فتح باب الانتساب للدفعة الثانية لمبادرة سفراء البرمجة، للمهتمين من مختلف فئات مجتمع دولة الإمارات، من خلال الموقع الإلكتروني: https://ai.gov.ae/chqambsd الذي سيستقبل طلبات الانتساب في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2023.

إطلاق دليل لتعزيز الوعي بالبرمجة

أطلق البرنامج الوطني للمبرمجين ضمن مبادرات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2023»، دليل البرمجة، في مبادرة عمل عليها نخبة المنتسبين للدفعة الأولى من سفراء البرمجة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بهذا المجال، من خلال التعريف بمفهوم البرمجة وأهميتها واستخداماتها، وتمكين أفراد المجتمع من مختلف الخلفيات الثقافية والفئات العمرية من فهم المعلومات الأساسية المرتبطة بمجال البرمجة.

لمشاهدة فيديو تكريم طلاب المدارس الحكومية الفائزة بهاكاثون «الإمارات تبرمج»، يرجى الضغط على هذا الرابط.