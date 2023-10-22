الإمارات نموذج عالمي رائد في الاستدامة

أكد رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، أن «الإمارات تمتلك نموذجاً عالمياً رائداً للاستدامة، يتمثل في رؤيتها المستقبلية لدعم أمن الإمدادات، وتعزيز التحوّل نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وفق نهج يراعي تطبيق معايير الاستدامة في كامل القطاع، ومن خلال المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050». وقال المرر، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يصادف اليوم (22 أكتوبر) من كل عام، إن دائرة الطاقة في أبوظبي تلعب دوراً محورياً في مواجهة التغير المناخي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية التي تدعم تحوّل قطاع الطاقة في الإمارة بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.