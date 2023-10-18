825 مليون درهم استثمارات «الإمارات للألمنيوم» في غينيا

أكدت وزيرة التجارة والصناعة والشركات الصغيرة في جمهورية غينيا، لووبو لاما، أهمية التعاون الاستراتيجي والاستثماري المثمر بين الإمارات وغينيا، مشيرة إلى أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تستثمر أكثر من 225 مليون دولار (825 مليون درهم) في غينيا، من خلال التعاون مع شركة «ألومينا كوربوريشن»، التابعة لها.

وقالت لاما، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات النسخة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد 2023»، إن التعاون بين الشركتين أسهم في خلق نحو 3300 فرصة عمل، حيث يمثل العاملون الغينيون في الشركة 95% من إجمالي القوى العاملة، مثمنة جهود الإمارات في تعزيز استثماراتها في غينيا، التي أسهمت في دفع التحول الإيجابي لاقتصاد البلاد.

وأشارت لاما إلى الحوافز التي تقدمها غينيا لاستقطاب عدد كبير من المستثمرين من الإمارات والمنطقة في مختلف المجالات والقطاعات مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة والتكنولوجيا الحديثة.

ودعت لاما، جميع المستثمرين للاستفادة من الدورة الثالثة من منتدى غينيا للاستثمار الذي سيشارك في تنظيمه كل من بنك التنمية الإفريقي والمؤسسة المالية الدولية والحكومة الغينية، وقالت إن «المنتدى سيسهم في خلق فرص تعاونية بين مختلف المستثمرين والبلدان لبدء أعمالهم في غينيا، ودعم عملية التنمية المستدامة للبلاد، والإسهام في تطويرها».