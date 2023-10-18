الكشف عن «منصّة المستقبل» ضمن فعاليات «دبي للأعمال»

كشفت غرف دبي عن تفاصيل «منصّة المستقبل»، التي تعتبر إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن أجندة منتدى دبي للأعمال 2023، الذي يعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل تحت شعار «تحوّل القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية».

وذكرت الغرف في بيان، أمس، أن المنصّة مهمة للتفاعل ومناقشة الابتكارات الرائدة التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة اليوم، موضحة أن برنامج المنصّة يضم جلسات رئيسة تشمل سبعة محاور، هي: مستقبل الصناعات، مستقبل المدن، مستقبل الاستثمارات، مستقبل إنترنت الأشياء، مستقبل الوظائف، مستقبل الأمن السيبراني، ومستقبل «الروبوتات».

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «منتدى دبي للأعمال هذا العام يهدف إلى تسهيل التواصل بين الحضور والشركاء والضيوف المتحدثين، عبر إجراء نقاشات هادفة تسهم في تحفيز النمو التحولي وصياغة مستقبل الأعمال والتجارة».

وأضاف لوتاه: «مع مجموعتها الغنية من الجلسات التي تركز على سبعة موضوعات متنوّعة، تمهد (منصّة المستقبل) لخوض محادثات ملهمة، واستعراض رؤى ووجهات نظر جديدة حول مستقبل التجارة العالمية والاستثمارات في عصر التحوّل الرقمي».