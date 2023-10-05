«موانئ دبي» تؤسس محطة حاويات جديدة في جاوة الشرقية بإندونيسيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومجموعة «ماسبيون» الإندونيسية، عن بدء عملية بناء محطة حاويات جديدة في جريسيك، جاوة الشرقية في إندونيسيا. وستعزز هذه المحطة ذات المعايير العالمية مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسة، وتربط المشروعات الإندونيسية بالمتعاملين في المنطقة وحول العالم.

وأقيم حفل وضع حجر الأساس للمحطة في الثاني من أكتوبر الجاري، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماسبيون، الدكتور عليم ماركوس، بحضور وزير النقل في جمهورية إندونيسيا، بودي كاريا سومادي، ونائب الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، سبتيان هاريو سيتو.

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة موانئ دبي العالمية ومجموعة «ماسبيون»، التزام المجموعة بتعزيز البنية التحتية، والقدرة الاستيعابية في جاوة الشرقية، وتسهيل حركة التجارة في المنطقة. كما ستقوم شركة المشروع المشترك، «دي بي ورلد ماسبيون شرق جاوة»، بتشغيل محطة حاويات دولية حديثة بقدرة تصميمية تصل إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية، ما يرفع الكفاءة والتميز التشغيلي في إندونيسيا.

وكجزء من هدف مجموعة موانئ دبي العالمية، المتمثل في تقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة، سيعمل المشروع المشترك على تطوير مجمّع صناعي ولوجستي متكامل، بجوار محطة الحاويات، بمساحة أولية تبلغ 110 هكتارات مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: «نتوقع إمكانات كبيرة في إندونيسيا مركزاً رئيساً للتجارة العالمية، ونأمل أن نحقق مزيداً من النمو في المنطقة، من خلال شراكات واستثمارات هادفة توفر الفرص، من خلال مزيد من الشراكات والاستثمارات والربط التجاري للشركات والمجتمعات المحلية. ستعمل شراكتنا مع مجموعة (ماسبيون) على بناء بنية تحتية جديدة في جريسيك، ما سيعزز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية ولوجستية رئيسة».