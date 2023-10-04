المزروعي: انتقال الإمارات نحو الطاقة الخضراء والنظيفة مثال يُحتذى عالمياً

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن «القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشروعات المشغّلة في دولة الإمارات لعام 2022، تسهم بنحو 15.6% من مزيج الطاقة، والمستهدف تحقيق 30% بحلول 2030، ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050».

وأضاف المزروعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض «أديبك 2023»، أن «الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة، يعد مثالًا للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم».

وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية، أضاف أن «أسعار النفط تحددها السوق من خلال العرض والطلب»، مشيراً إلى أن «أوبك بلس» تسعى إلى تحقيق التوازن في السوق، في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لدول «أوبك بلس» انخفضت خلال 2020-2023 بواقع أربعة ملايين برميل نفط، وهو ما يتطلب تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع المهم، داعياً الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار بما يحقق أمن الطاقة العالمي.

وحول دور قطاع الطاقة في الإمارات خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، قال المزروعي، إن «قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دوراً حيوياً في إنجاح فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل».