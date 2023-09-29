1000 درهم استرداداً نقدياً.. أحدث عروض البنوك على بطاقات الائتمان

تواصل البنوك العاملة في الدولة عروضها لجذب العملاء وبيع مزيد من المنتجات المصرفية، سواء قروض أو تمويل سيارات أو بطاقات ائتمان، وذلك خلال الربع المتبقي من العام، لتحسين قوائمها المالية، وضمان تحقيق مزيد من الأرباح.

وخاطبت بنوك عملاءها بأحدث عروضها قائلة، إنها تقدم لهم 1000 درهم استرداداً نقدياً أو ما يعرف بـ«كاش باك»، فور تقديمهم طلب الحصول على بطاقة ائتمان عبر التطبيق الذكي للبنك، وذلك قبل تاريخ 31 أكتوبر المقبل، فيما قدمت بنوك أخرى مزايا معتادة، مثل الخدمات المميزة في المطارات عند السفر أو حتى خصومات على شراء المواد الغذائية من منافذ بيع معينة.

وأكد مصرفيان لـ«الإمارات اليوم» أنه يحق للبنوك إلغاء العرض في أي وقت دون الرجوع إلى العميل.

وقال المصرفي، محمد غازي، إن مثل تلك العروض (كاش باك) تعد مكافآت ترحيبية تقدمها بعض البنوك للعملاء من الفئة المميزة، بشرط أن يقوم العميل بإنفاق مبلغ لا يقل عن 9500 درهم أو أكثر خلال فترة أول شهرين من إصدار البطاقة، مشيراً إلى أن هذا يقدم على البطاقة الرئيسة فقط، وليس الفرعية، وفي المقابل تحتفظ البنوك بحقها في تعديل العرض أو إلغائه في أي وقت خلال فترة الحملة الترويجية، وذلك وفق الشروط والأحكام التي يوقع عليها العميل.

من جانبه، قال المصرفي، حامد عبدالكريم، إن بعض البنوك توفر حالياً الاسترداد النقدي (كاش باك)، عند التقدم بطلب لإصدار بطاقة ائتمانية، بشرط أن يكون عبر التطبيق الذكي للبنك، وخلال فترة لا تتجاوز 31 أكتوبر المقبل، ضمن الحملة التسويقية التي تضعها تلك البنوك. وشدد عبدالكريم، على أهمية أن يقوم العميل بفهم أن هذه المكافآت الترحيبية تشترط إنفاق حد معين من البطاقة، ويجب ألا تستخدم البطاقة في مشتريات تجارية، بمعنى أن يكون الإنفاق منها لغرض شخصي وليس لمصلحة شركة يمتلكها حامل البطاقة أو أي من أقاربه.

وأضاف أن البنوك عادة تنشط في الترويج لمنتجاتها خلال الربع الأخير من كل عام، لضمان تحقيق أكبر قدر من الأرباح، مؤكداً ضرورة أن يقرأ العميل الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان جيداً، لأن هناك إشكالات عدة تحدث بسبب مسألة المكافآت أو النقاط، لأن بعض البنوك تلغي هذا الاسترداد في أي وقت، دون الرجوع للعميل، وهذا منصوص عليه في قائمة الشروط والأحكام.