«الصناعة» تعتمد 80 شركة ومؤسسة تصنيع ضمن «مؤشر التحول التكنولوجي»

اعتمدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقييم وتسجيل أكثر من 80 شركة ومؤسسة تصنيع في الدولة في «مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في فبراير الماضي، كإحدى المبادرات الداعمة للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في كامل مراحل العمليات التصنيعية ضمن «برنامج التحول التكنولوجي».

وشملت عملية تقييم المؤشر قياس النضج الرقمي للمصانع وتطبيقها لممارسات ومعايير الاستدامة في كامل مراحل العملية التصنيعية، ودمج واستخدامها لتطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة، كما يتوافق المؤشر مع وظائف المصانع، ما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمُصنّعين.

وقال مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا، طارق الهاشمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت المؤشر ضمن استراتيجيتها لتعزيز استدامة القطاع الصناعي الوطني، وبغرض تحفيز المؤسسات والشركات العاملة به على تبني واعتماد حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً».