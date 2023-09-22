«طيران الإمارات» تستقطب قباطنة خبراء من «إيرباص»

دعت شركة «طيران الإمارات»، طياري «إيرباص» من ذوي الخبرة برتبة قبطان، للتقدم بطلباتهم للالتحاق بالناقلة، بموجب برنامج القباطنة المباشر «Direct Entry Captains» لقيادة أسطول الناقلة من طائرات «إيرباص A380».

وذكرت «طيران الإمارات» في بيان، أمس، أنها تنظم حملات توظيف على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض، واستمرار طفرة الطلب على السفر الجوي عبر شبكتها العالمية.

وأوضحت أنه يمكن للطيارين المهتمين وعائلاتهم الانضمام إلى جلسة معلومات عبر الإنترنت يوم الرابع من أكتوبر المقبل، أو حضور أيام مفتوحة في وجهات مختارة، وترقب الفرص المدرجة على الموقع: (https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots).

وتنظم «طيران الإمارات» برنامجاً للالتحاق بوظيفة قبطان والمخصص للقباطنة ذوي المهارات الفنية، والذين لديهم ما لا يقل عن 3000 ساعة طيران على طائرات «إيرباص» الحديثة ذات الجسم العريض مثل: «A330» و«A340» و«A350» و«A380».

كما ينبغي أن يكون لدى المرشحين ما لا يقل إجماليه عن 7000 ساعة طيران على طائرات متعددة الأطقم ومتعددة المحركات، إضافة إلى استيفاء معايير الأهلية الأخرى.