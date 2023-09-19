«طيران الإمارات» تزيد رحلاتها إلى الرياض

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، تشغيل ثلاث رحلات إضافية على خط الرياض، لتلبية الطلب الكبير على السفر من السعودية وإليها، خلال عطلة اليوم الوطني السعودي.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه من المقرر أن تنطلق الرحلات الإضافية من مطار دبي الدولي أيام 20 و21 و24 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن الرحلات الإضافية الثلاث تعمل بطائرات «بوينغ 777».

وتوفر «طيران الإمارات» لعملائها في المملكة إمكانية مواصلة سفرهم، عبر مركزها في دبي، إلى أكثر من 140 وجهة على شبكتها العالمية الواسعة، خصوصاً إلى وجهات في أميركا وأوروبا.

وتخدم «طيران الإمارات» السعودية منذ عام 1989، وتشغل حالياً 67 رحلة أسبوعياً عبر أربع بوابات، هي: الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام.