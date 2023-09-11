كلية دبي للسياحة تكرّم 31 مواطناً ومواطنة من برنامج «تطوير»

ضمن جهودها المتواصلة في دعم التوطين، ورفد القطاع الخاص بكوادر إماراتية مؤهلة، كرّمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ممثلة في «إدارة توطين القطاع السياحي»، دفعتين جديدتين من برنامج «تطوير»، ضمن مبادرة نافس، التي ضمت 31 مواطناً ومواطنة، حظوا ببرنامج تدريبي مكثف من كلية دبي للسياحة، وفرص وظيفية تؤهلهم للعمل مع الشركاء في القطاع الخاص، بعد ختام البرنامج مباشرة.

وتأتي احتفالات التكريم التي تنظمها كلية دبي للسياحة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، للتأكيد على تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها بين كلية دبي للسياحة و«نافس» في وقت سابق، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تسهم في إكساب المرشحين المهارات الأساسية لشغل الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف المجالات في القطاع الخاص.

وشارك الخريجون في برنامج متخصص، تلقوا خلاله تدريباً مكثفاً أسهم في صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم المعرفية، وأطلعهم على طبيعة عمل مختلف القطاعات والمجالات، وذلك بمساعدة طاقم أكاديمي مؤهل، فيما تم منحهم شهادات تدريب.

وقال المدير العام لكلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر: «لاشك في أنّ علاقاتنا المتميزة مع شركائنا في القطاع الخاص، وكذلك الشراكات معهم، تسهم في فتح آفاق جديدة للمواطنين والمواطنات، وتمكنهم من الحصول على فرص تدريب، ودخول سوق العمل في مجالات عدة، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «نثمن جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج (نافس) لدعم التوطين في القطاع الخاص، ونقدر شراكتنا الاستراتيجية التي نحرص على تعزيزها بشكل مستمر، بما يحقق مستهدفات التوطين، ويدعم تطوير الكوادر الوطنية لتحقيق النجاح».