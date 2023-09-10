«دييز» تطلق مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس» لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة

وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، اتفاقية شراكة مع «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» (MIT)، لإطلاق برنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس» (MIT DesignX دبي)، الذي يعد الأول من نوعه للمعهد في المنطقة لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة. وتسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً محورياً لريادة الأعمال المستدامة وتطويرها وتصميمها، وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار وإطلاق مشاريع ضمن رؤية شاملة لريادة وصنع المستقبل.

وقام بتوقيع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الدكتور محمد الزرعوني، والعميد في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، هاشم سركيس، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين وذلك في حرم معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا في بوسطن.

وتهدف (المسرّعة)، التي تركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة لتمكين رواد الأعمال في المنطقة من ابتكار الحلول الفعّالة والتصاميم المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على مستوى البيئة الحضرية مثل المياه، والمناخ، والأمن الغذائي، والطاقة.

ويقدم البرنامج دعماً شاملاً لتطوير الأعمال وتصميمها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الخبراء والأساتذة في معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا والمستثمرين والشركات الشريكة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم توجيه برنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»، من قبل أعضاء هيئة التدريس المتميزين في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، الذين يعملون تحت إدارة شركة «غلوبال غروث هاب» Global Growth Hub (GGH)، وهي شركة رائدة في قطاع الإدارة والاستشارات وتتخذ من دبي مقراً لها، ومتخصصة في مجال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تولي سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أولوية للتنمية المستدامة القائمة على التكنولوجيا وتدعم رواد الأعمال الذين يقدمون الحلول المبتكرة للمدن الذكية بهدف تعزيز كفاءتها. وتأتي شراكتنا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، و(غلوبال غروث هاب)، لتحفيز ابتكار الحلول النوعية من أجل معالجة التحديات العالمية، تعزيزاً لمكانة دبي مركزاً لريادة الأعمال المستدامة».

وأكد أن «(برنامج DesignX) يشكل نقلة كبيرة لتعزيز الابتكار الذي يستهدف تحقيق الاستدامة في دبي والعالم»، لافتاً إلى أن «هذه الشراكة، التي تمكّن المواهب في قطاع ريادة الأعمال والمبتكرين من تحقيق رؤاهم، تؤكد التزام (دييز) بدورها في استقطاب وتنمية المواهب والعقول والتكنولوجيا والمعرفة، بما يتماشى مع استراتيجية خطة دبي الحضرية 2040».

من جهته، قال هاشم سركيس: «توفر هذه المبادرة منصة مثالية لازدهار المشاريع المتطورة، وتسلط الضوء على التزام المعهد في مواجهة التحديات العالمية من خلال الابتكار وريادة الأعمال، نهدف من خلال منح الفِرَق إمكانية الوصول إلى أعضاء هيئة التدريس والموجهين ومواردنا العلمية المميزة في المعهد، إلى تعزيز الحلول الرائدة لمستقبل أكثر استدامة».

وأضاف: «(دييز) هي الشريك المثالي لهذه المبادرة، نظراً لالتزامها بحلول المدن الذكية ومكانتها وجهة مفضلة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا».

وقام برنامج مسرعة (MIT DesignX) برعاية وتخريج 118 شركة في العديد من المدن العالمية، مثل هونغ كونغ، والبندقية، وبوسطن، ومكسيكو سيتي، وريكيافيك، بقيمة إجمالية لمحفظتها تبلغ نحو مليار دولار أميركي.

• البرنامج يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً محورياً لريادة الأعمال المستدامة.

• «دبي إم آي تي ديزاين إكس» تركّز على الاستدامة والتصاميم المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً.

محمد الزرعوني:

• «الشراكة تؤكد التزام (دييز) بدورها في استقطاب وتنمية المواهب والعقول والتكنولوجيا والمعرفة».

قيادة ابتكارات التصميم

منذ تأسيسه في عام 2016، قاد برنامج (MIT DesignX) ابتكارات التصميم وتعزيز المشاريع لمعالجة القضايا وإيجاد الفرص الفعالة في التصميم المبتكر والبيئات الحضرية والتفاعلات. ومن خلال معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، سيقوم البرنامج بتوجيه 10 فرق تمتلك رؤية مبتكرة، من خلال تطوير ابتكاراتهم التي تركز على الاستدامة.