القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعو المهتمين إلى التسجيل

دعت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المهتمين للتسجيل عبر موقع القمة الإلكتروني: (https://www.wges.ae)، لحضور الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية رفيعة المستوى المقامة على هامش الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في دبي.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إن «القمة أسهمت على مدار دوراتها الثماني الماضية في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور الإمارات في الارتقاء بالتعاون الإقليمي والدولي لدعم العمل المناخي».