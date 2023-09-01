«يو.بي.إس» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.5% في 2023

توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. اس» السويسري لإدارة الثروات، مايكل بوليجر، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.5% في العام 2023، ترتفع إلى 3.9% في العام 2024.

وقال بوليجر: «متفائلون بشأن آفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً العام الجاري في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5%».

ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة «كوفيد-19» إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسة من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأشار بوليجر إلى أن إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9% العام الجاري وذلك بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه التدابير ستسهم بشكل كبير في زيادة تنويع الاقتصاد جنباً إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.

وأوضح أن حكومة دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات الإيجابية التي ستدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك الحسابات المالية للدولة وميزان مدفوعاتها، كما ستزيد من جاذبية البلاد وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.

وذكر الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو.بي.إس»، أن قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات ينتظره مستقبل عظيم مع سعي دولة الإمارات إلى بلوغ صافي (صفر) انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المستدامة وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.

وقال بوليجر، إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها أخيراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكلياً بمعدل 4% سنوياً، بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محلياً وتحسين كفاءتها سيوفران المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، وسينعكس ذلك إيجاباً على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.