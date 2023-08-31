«مالية دبي» تنال لقب «مؤسسة ابتكارية معتمدة»

حازت دائرة المالية في حكومة دبي شهادة «مؤسسة ابتكارية معتمدة»، في إنجاز يعكس التزامها الراسخ الابتكار والنمو.

وتُعدّ شهادة الاعتماد المسمّاة «مؤسسة ابتكارية معتمدة»، التي يمنحها المعهد العالمي للابتكار (جيني)، وفق اشتراطات صارمة، تقديراً رفيع المستوى مخصصاً للشركات والهيئات الحكومية التي تُظهر مستويات عالية من النضج والقدرة على مواصلة الابتكار، وتحقيق النمو في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.

وأثبتت «مالية دبي»، خلال عملية تقييم تتمّ بمعايير مهنية رفيعة، قدرتها على خلق القيمة المنشودة والتجارب الرائدة في العمل الحكومي، ما يضعها في طليعة الابتكار في المنطقة.

وتعد دائرة المالية أول جهة حكومة مالية تحصل على هذه الشهادة المرموقة في منطقة الشرق الأوسط، ويتجلّى تركيز الدائرة على الابتكار والنمو في نهجها التقدّمي في الإدارة المالية والاستثمار في التقنيات المتطورة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، إن هذا الإنجاز «دليل على العمل الجادّ والتفاني المبذول من قبل فريق عملنا، الحريص على تقديم خدمات استثنائية للجهات الحكومية في دبي، من خلال منظومة ابتكار مُحكَمة».