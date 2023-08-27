دور جوهري للمرأة في تعزيز قطاع الطاقة بالإمارات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تمثل المرأة الإماراتية عماد مجتمعنا وقدوة تحتذى، وتسهم بدورٍ جوهري في تعزيز قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ونود أن نشكرهن على مشاركتهن الاستراتيجية وإنجازاتهن الملحوظة للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050».

جاءت تصريحات الفلاسي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الموافق يوم غد.

وأضاف: «ستظل مجموعة إينوك ملتزمة بتعزيز ثقافة تكافؤ الفرص للنساء والرجال. وسنواصل تشجيع مشاركة المرأة ومساهمتها عبر مختلف منصات إينوك، إذ يأتي ذلك متماشياً مع رؤية المجموعة الرامية لتمكين كوادرنا النسائية المواطنة من النمو والتطور للاضطلاع بدورهن في مسيرة التنمية ونجاح دولتنا الحبيبة، وأن يصبحن صوتاً قوياً في جميع أنحاء المنطقة والعالم».