تدفق ملحوظ للشركات العالمية الجديدة إلى دبي

كشفت شركة «سَفِلز» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، أن سوق المكاتب في دبي شهد زيادةً ملحوظةً في الطلب على المساحات المكتبية العالية الجودة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، مشيرة إلى «تدفق ملحوظ لشركات عالمية جديدة أنشأت مكاتبها الإقليمية في دبي خلال الستة أشهر الماضية، ما يؤكد بوضوح الحاجة المتزايدة إلى مساحات مكتبية داخل المدينة».

وذكرت الشركة في أحدث تقرير لها عن سوق العقارات المكتبية بعنوان «سوق العقارات المكتبية في دقائق»، في دبي للربع الثاني من عام 2023، أنه لوحظ ارتفاع الطلب على هذه الفئة من المكاتب من قبل البنوك وشركات الخدمات المالية، وقطاعات التكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات.

وأفاد التقرير بأن الزيادة الفصلية في قيم الإيجارات بدبي، أدت إلى الارتقاء بمكانتها، لتحل في المرتبة الثامنة في التسلسل الهرمي العالمي لأسواق العقارات المكتبية الرئيسة الأغلى عالمياً.

وبحسب التقرير، فقد تمكنت الإمارة أيضاً من استقطاب شركات جديدة، وتحديداً من الولايات المتحدة وأوروبا، ما يدل على تزايد الطلب على المساحات المكتبية، كما تُقبل شركات آسيوية، وتحديداً من الهند والصين، على تأسيس مقارّ لها في دبي.

ازدهار وتوسع

وقال المدير المساعد للأبحاث في «سَفِلز الشرق الأوسط»، سوابنيل بيلاي: «عندما نقارن آليات أداء العقارات المكتبية في الشرق الأوسط وفي دبي تحديداً ببقية أنحاء العالم، فإن من الجليّ أن الوضع مختلف تماماً، إذ كانت دبي واحدة من المدن القليلة جداً على مستوى العالم التي استأنفت العمل كالمعتاد بعد فترة قصيرة نسبياً من عمليات الإغلاق بسبب جائحة (كوفيدـ19)، ومنذ ذلك الحين، تواصل ازدهار وتوسع سوق العقارات المكتبية في الإمارة».

وأضاف: «هناك سمة أخرى تمتاز بها دبي عند مقارنتها بنظيراتها من مدن أميركا الشمالية وأوروبا، وهي أن خيارات العمل من المنزل لفترات طويلة لم تكن سائدة على نطاق واسع. وركزت الشركات في المدينة بشكل أكبر على نماذج العمل الهجين حال رفع قيود الإغلاق».

تدفق ملحوظ

من جهتها، قالت مديرة شؤون خدمات المعاملات في «سَفِلز الشرق الأوسط»، بولا والش: «كان هناك تدفق ملحوظ للشركات الجديدة التي أنشأت مكاتبها الإقليمية في دبي خلال الستة أشهر الماضية، ما يؤكد بوضوح الحاجة المتزايدة إلى مساحات مكتبية داخل المدينة».

وأضافت أن «العديد من شركات الخدمات المالية الرائدة، مثل (أليانس بيرنشتاين) و(غولدن تري لإدارة الأصول)، و(فيرتيون) من الولايات المتحدة، و(سانت جيمس بليس) من المملكة المتحدة افتتحت مكاتب لها في دبي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلى صعيد مماثل، أسهم التدفق التدريجي للشركات الآسيوية، ولاسيما من الهند والصين، في تعزيز هذا المشهد النشط».

وبحسب «سفلز»، كانت الزيادة في نشاط التأجير مدفوعة بشكل رئيس بموجة إقبال تصدرتها شركات أميركية وأوروبية مرموقة، ما أدى إلى ارتفاع حصة معاملات تأجير المكاتب إلى 72% في الربع الثاني 2023، مقارنةً بنسبة 55% التي سُجلت في الربع الأول 2023.

أنشطة التأجير

وقامت العديد من الشركات بإعادة تقييم المساحات المثالية المناسبة لها، وهو توجه تم تبنيه بسبب ظهور نماذج العمل الهجينة في بداية العام.

وتركزت أنشطة التأجير على جميع مشروعات الفئة الأولى داخل المدينة، كما ازدهرت مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي بشكل خاص، بفعل إصدار التراخيص التجارية الحصرية من قبل سُلطة المنطقة الحرة. ونتيجة لذلك، أدى ارتفاع الطلب إلى زيادة قيم الإيجارات في معظم الأسواق.

وشهدت أسعار الإيجارات داخل مركز دبي المالي العالمي زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين شهدت مناطق «وان سنترال»، و«الخليج التجاري»، وأبراج بحيرات جميرا في المتوسط ارتفاعات أكبر بنسبة 27% و39% تقريباً و23% على التوالي، مقارنة بالربع الثاني 2022.