«Holiday Swap» تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لعملياتها الدولية

أعلنت وزارة الاقتصاد أن شركة «Holiday Swap» الدولية المتخصصة في خدمات تبادل منازل العطلات، والتي يستخدم منصتها لحجز ولتبادل منازل العطلات أكثر من مليون مشترك شهرياً حول العالم، أصبحت أحدث شركة تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أطلقتها الوزارة عام 2022، بهدف استقطاب الشركات الرائدة من أنحاء العالم، وتزويدها بأساسيات دخول السوق لتأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات وخارجها، في وقت ستؤسس فيه الشركة مقرها الرئيسي للعمليات الدولية في دبي.



نجاح مستمر

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «يعكس انضمام (Holiday Swap) النجاح المستمر لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جذب واستقطاب الشركات العالمية الرائدة إلى دولة الإمارات، خصوصاً تلك التي تعمل في قطاعات واعدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ما يعزز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار ووجهة مفضلة لأصحاب المهارات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف أن «تأسيس (Holiday Swap) مقراً لعملياتها الدولية في الإمارات، سيسهم في تعزيز تطور وازدهار صناعة السفر والسياحة في الدولة والتي ساهمت بنحو 167 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق. ونتطلع إلى العمل مع الشركة لتعزيز قدراتها والمساهمة في تعزيز صادرات الإمارات من الخدمات المتعلقة بالسفر والسياحة».



مقر مثالي

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Holiday Swap»، جيمس أسكويث: «يسعدنا الانضمام إلى برنامج وزارة الاقتصاد، وهو قرار يتماشى مع التزامنا بالابتكار والتوسع، ولذلك، فإن إنشاء المقر الرئيسي لعملياتنا العالمية في مدينة دبي للإنترنت يؤهلنا بشكل مثالي للاستفادة من مكانة دولة الإمارات كرائد دولي قوي في مجال السفر والسياحة».



وأضاف: «نرى دولة الإمارات كمكان رائع لممارسة الأعمال التجارية، من حيث موقعها الاستراتيجي واتصالها الذي لا مثيل له بالعالم، مما يجعلها مقراً مثالياً لنا. وسيمكننا هذا التعاون من تسريع نمونا وتأسيس فرص عمل جديدة، والمساهمة في رؤية الإمارات للتقدم التكنولوجي. نحن حريصون على اتخاذ هذه الخطوة المهمة إلى الأمام مع شريك يشاركنا قيمنا وأهدافنا».

«Holiday Swap»

وتأسست «Holiday Swap» في عام 2018، وهي منصة مبتكرة تربط الباحثين عن قضاء العطلات عبر الإنترنت، ما يمكنهم من مبادلة المنازل أو الاستئجار مباشرة من بعضهم بعضاً بأقل تكلفة أو من دون تكلفة. وتضم المنصة حالياً أكثر من 120 ألف عقار مدرج في 185 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، إذ لديها ما يقرب من 1200 عقار. وتهدف المنصة إلى توسيع عقاراتها المدرجة إلى 400 ألف عقار بحلول نهاية عام 2023.

وقد انضمت الشركة التي طورت برمجياتها الخاصة، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز عملياتها الدولية انطلاقاً من الإمارات. وستتخذ الشركة من مدينة دبي للانترنت مقراً رئيسياً لهذا الغرض، وستوفر 500 وظيفة في الدولة خلال عامين، منها 250 وظيفة مخصصة لذوي المهارات العالية، حيث تسعى إلى تعزيز منصتها من خلال القدرات التكنولوجية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين».

الجيل التالي من الاستثمارات

يشار إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستهدف دعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دولة الإمارات من خلال استقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال، وتمكين التأسيس والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات، وسهولة الوصول إلى التسهيلات المصرفية والعقارات لهذه الشركات التي تسعى إلى الانتقال للعمل في الدولة. وتضم المبادرة أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، ودبي الجنوب، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومنصة الخدمات المصرفية الرقمية «ويو».