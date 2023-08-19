«دبي للاقتصاد الرقمي» تُطلق دليلاً لتطوير التطبيقات دون تعليمات برمجية

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تفاعلية حول «أساسيات إنشاء مشروع تجاري وتطوير تطبيقات ذكية ناجحة» في إطار دعم الغرفة لمبادرة «طبّق في دبي» وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

وشارك في ورشة العمل، التي تم تنظيمها في حرم «أكاديمية أسترولابز الرقمية» بدبي، أكثر من 50 شاباً وشابة من الإماراتيين الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم في مجال تطوير التطبيقات الذكية.

وتندرج ورشة العمل ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للعب دور محوري في نجاح مبادرة «طبّق في دبي»، وذلك من خلال تحفيز مشاركة مطوري التطبيقات وروّاد الأعمال الرقميين.

وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الورشة دليلاً إرشادياً مبسطاً تم تطويره بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، يسلط الضوء على منصات تطوير التطبيقات من دون تعليمات برمجية، والتي تحتوي أدوات تم تصميمها من أجل مساعدة الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية من الناحية البرمجية لتطوير مشاريعهم.

ويوفر الدليل منصة انطلاق مثالية للشباب الإماراتي لدخول عالم التطبيقات الذكية وتجربة تطبيقاتهم قبل الإطلاق. وقدمت ورشة العمل، للمشاركين رؤى قيّمة حول أسس إنشاء المشاريع التجارية، واكتساب الخبرات الضرورية لتأسيس الأعمال في دبي، واستخدام أحدث التقنيات بكفاءة عالية.

وشكلت الجلسة منصة مهمة للمناقشة وتقديم المعلومات والنصائح العملية لتصميم وتطوير نماذج أولية للتطبيقات الذكية وعرضها على الجهات الداعمة والمستثمرين الرئيسين.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «طبّق في دبي» في مارس الماضي، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، بالإضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتها في المتاجر الرقمية خلال العامين المقبلين.

وتسعى المبادرة، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.