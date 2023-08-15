«كامبس دبي» يمنح تراخيص مُتخصصة لشركات «الذكاء الاصطناعي» و«ويب 3.0»

أعلن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0» منحه تراخيص الذكاء الاصطناعي و«الويب 3.0» لدعم أنشطة متنوعة تشمل خدمات تقنية دفتر (الأستاذ الموزّع، والاستشارات والبحوث المُتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير التكنولوجي، وخدمات الشبكات العامة).

وسيتم إصدار التراخيص من قبل مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن منظومة استثنائية من شركات التكنولوجيا الناشئة والموجودة في مركز «إنوفيشن هب».

ويشكل الـ«كامبس» مقراً متكاملاً مُخصصاً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي و«ويب 3.0» والموجود ضمن «إنوفيشن وَن»، ويوفر بنية تحتية ورقمية ومرافق بحث وتطوير ومُسرّعات التكنولوجيا المالية، ومساحات عمل مشتركة.

وتم إطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0» العام الجاري بالارتكاز على المنظومة التنظيمية المتكاملة التي تتيحها إمارة دبي لازدهار هذا القطاع.

وتقدر شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بلوغ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بـ15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030. بينما أشار تقرير آخر لشركة «ماكينزي» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيوفر نحو 200 ألف وظيفة في الشرق الأوسط وحدها بحلول 2025.

ودعماً لهذا النمو، تم إطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0» المؤهل ليكون أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والـ«ويب 3.0» في المنطقة، ويستهدف استقطاب أكثر من 300 مليون دولار من الصناديق الجماعية، واستحداث ما يزيد على 3000 وظيفة بحلول 2028.

وسيسهم «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0» في تعزيز مستويات الوصول والمشاركة في تطوير مجال «الويب 3.0»، مدعوماً بمجموعة من التقنيات مثل (بلوك تشين)، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، و(ميتافيرس).

وشكلت الأصول الافتراضية المملوكة في البنية التحتية اللامركزية لـ(ويب 3.0) نحو 40% من اقتصاد الأصول الافتراضية في عام 2021، بحسب تقرير صدر عن مجموعة «بوسطن للاستشارات»، الذي قدّر أيضاً أن تراوح قيمة معاملات الأصول الافتراضية بين 150 و300 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «يسّرنا أن نعلن منح تراخيص مبتكرة لشركات الذكاء الاصطناعي و(الويب 3.0) من مركز دبي المالي العالمي. وسيسهم (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) و(الويب 3.0) في توفير بيئة تمكينية عالمية المستوى، تدعم الشركات نحو تحقيق المزيد من النمو والتطور. كما أننا على ثقة بأن منح هذه التراخيص سيُمكننا من استقطاب المزيد من المواهب والاستثمارات العالمية، ويسهم في إرساء ثقافة التعاون والابتكار. ويعد هذا الإعلان محطة مهمة في مسيرة (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0) الواعدة، والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة الأعمال المفضلة لشركات التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن استقطاب المزيد من المواهب العالمية والمستثمرين بمختلف فئاتهم إلى المنطقة».