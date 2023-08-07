شروط خدمة «العرض والإيداع»

6 شروط تتطلبها خدمة «العرض والإيداع» في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، هي:

1- إعلام المستأجر للمؤجر بالإيداع (من خلال الكاتب العدل، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو البريد الإلكتروني).

2- توفير الوثائق التي تثبت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة، مثال: (إنذار بالإخلاء موجه لطالب الإيداع، أو مراسلات تثبت رفض المؤجر استلام الأجرة، أوما يثبت وجود نزاع قضائي حالي).

3- إيداع أصول الشيكات المطلوب إيداعها صادرة عن المستأجر في مركز فض النزاعات الإيجارية بعد إتمامه تقديم الإشعار.

4- تسليم طلب الإيداع خلال 10 أيام عمل.

5- لا يقبل إيداع مفتاح مأجور إلا قبل انتهاء مدة الإيجار مباشرة، مع تقديم ما يفيد براءة الذمة من الأجرة، وفواتير المرافق، شريطة وجود شرط فاسخ، أو قبول المؤجر، أو حكم صادر بالإخلاء.

6- من الممكن أن يكون الإيداع عن طريق المستأجر، أو وكيله قانوناً، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.