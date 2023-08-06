مكتوم بن محمد يطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة “X” - تويتر - : أطلقت الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقاً لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية، بجهود فريق وزارة المالية نسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للإمارات بما يدعم تعزيز تفوّقها وضمان رخاء الأجيال القادمة فيها بإذن الله.