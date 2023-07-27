أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية ترتفع 130% إلى 12.3 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 130 % لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، على خلفية النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسّن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض. كما يشكل الربع الثاني من عام 2023 فترة قياسية من حيث قوة الأداء، حيث نما الدخل ليصل إلى 10.8 مليار درهم وارتفعت الأرباح إلى 6.2 مليار درهم، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. وتعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى ونمو الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة.

كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع بإضافة 53 مليار درهم، من ضمنها 37 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 5 %، مع تحديث التوجيهات الإرشادية صعوداً بنظرة إيجابية. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل والأرباح. وأتاح استثمار المجموعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الإطلاق الناجح للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة التي تشكل قوة دافعة لنمو الأعمال. ولاتزال الميزانية العمومية تواصل زخم أدائها القوي، ما يرسخ موقع بنك الإمارات دبي الوطني كقوة إقليمية بارزة أتاحت له الحصول على جائزتي «أفضل بنك في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة» خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023.

ونمت قروض العملاء بشكل ملفت بلغت نسبته 5 % في النصف الأول من عام 2023 مع تسجيل رقم قياسي في أنشطة قروض الأفراد وإغلاق صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تعديل التوجيهات الإرشادية بشكل إيجابي

وتخطت الميزانية العمومية للمجموعة حاجز 800 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق

رقم قياسي

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً بلغ 12.3 مليار درهم للنصف الأول من عام 2023، مما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة ورؤيتها الثاقبة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يسرّع وتيرة طرح وتسليم المنتجات الجديدة ويدفع عجلة النمو.

ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، والتي تمكن خلالها من أن يصبح واحداً من البنوك الرائدة في المنطقة، حيث يقدم خدماته إلى أكثر من 20 مليون عميلاً في 13 دولة. وإننا ملتزمون بلعب دور رئيسي في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.

ويتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ COP28، ومن دواعي سرورنا أن نقدم حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى عملائنا لتمكينهم من تحقيق صافي انبعاثات صفرية وأهداف الاستدامة. كما يسعدنا حصول بنك الإمارات دبي الوطني على جائزتي أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة«خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023".

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً للنصف الأول من عام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 50 % ليصل إلى 21.3 مليار درهم، مدعوماً بمزيج الودائع المتميز والنمو القوي في أنشطة الإقراض. وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث أنشطة الودائع، وذلك بإضافة 53 مليار درهم من ودائع العملاء، من ضمنها 37 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإغلاق صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 5 %، مع تحديث التوجيهات الإرشادية صعوداً بنظرة إيجابية، مما يؤكد قوة حضورنا الإقليمي. وشكل الاستثمار السابق للمجموعة في التكنولوجيا ركيزة أساسية لإطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة تحويل عمليات بنك الإمارات دبي الوطني وتعزيز الإنتاجية.

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: حققت كافة وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل، مما ساعد بنك الإمارات دبي الوطني على تحقيق أقوى أداء نصف سنوي له على الإطلاق من حيث الدخل والأرباح.

وساهم نجاح المجموعة في تأسيس وتنمية قاعدة تمويل متنوعة وغير مكلفة في تمكين البنك من الاستمرار في الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. ولدى المجموعة تطلعات مستقبلية، إذ إنها تستثمر قدراً أعلى من الدخل لتنمية وتحفيز الكفاءات المستقبلية وتدفقات الإيرادات الجديدة.

شهدت مخصصات انخفاض القيمة انخفاضاً ملحوظاً، مع تحسن بنسبة 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس نهج المجموعة الحصيف تجاه مخصصات الائتمان. وأتاح النمو القوي في أنشطة الإقراض والذي بلغ نسبة 5 % في النصف الأول من عام 2023 للمجموعة تعديل توجيهات نمو القروض الإسترشادية صعوداً بنظرة إيجابية. ويواصل اقتصاد الإمارات أداءه القوي، وتدعم الميزانية العمومية القوية للمجموعة عملاءها وتساعدهم على تحقيق النمو محلياً ودولياً.»

الأداء التشغيلي

وارتفع إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2023 بنسبة 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة 3 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 21.3 مليار درهم. ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 53 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بفضل مزيج الودائع المميز، كما أن لارتفاع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش وتحقيق نمو قوي عبر كافة قطاعات الأعمال والمنتجات. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 44 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع حجم معاملات البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية.

ولايزال يتم تطبيق الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد، حيث انتهت نسبة التكلفة إلى الدخل للنصف الأول من عام 2023 عند 25.6 % وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة، مما يعكس دخلاً أقوى أتاح تسريع وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والنمو الدولي لدفع عجلة نمو الأعمال في المستقبل.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للنصف الأول من عام 2023 بشكل كبير بنسبة 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس معدلات التحصيل القوية وتحسن ظروف بيئة التشغيل. وارتفعت الأرباح ربع السنوية لتصل إلى 6.2 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل، لتحقق أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق يسجلها بنك إماراتي.

اتجاهات الميزانية

وارتفع الإقراض خلال النصف الأول من عام 2023 بمقدار 23 مليار درهم، فقد حققت الخدمات المصرفية للأفراد التقليدية والإسلامية أقوى أداء ربع سنوي لها على الإطلاق من حيث إصدار القروض. ونمت الودائع بمبلغ 53 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، بما في ذلك زيادة قدرها 37 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يساعد في الحفاظ على قاعدة تمويل مستقرة وفعالة. وحافظت السيولة على قوتها، وانتهت نسبة تغطية السيولة عند 217 % ونسبة القروض إلى الودائع عند 79 %.

وخلال هذا النصف، تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.6 %، ويعود السبب في ذلك إلى عمليات إعادة القيد والتحصيلات الكبيرة، في حين تحسنت نسبة التغطية لتصل إلى 147 %، مما يدل على استمرار جدوى وفعالية نهج المجموعة الناجح في إدارة القروض ونهجها الحصيف تجاه مخاطر الائتمان. وكما في 30 يونيو 2023، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 16.6 % ونسبة الشق الأول 18.4 % ونسبة كفاية رأس المال 19.5 %.

أداء الأعمال

وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً للنصف الأول، والذي توّج بتسجيل أعلى إيرادات وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث إصدار القروض والنمو الاستثنائي في الميزانية العمومية.

واستمر زخم الأعمال القوي حيث ارتفع حجم إصدار القروض الجديدة بنسبة 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهدت أعمال بطاقات الائتمان نمواً بنسبة 31 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويشكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الإمارات ثلث حصة السوق والذي نما بنسبة 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع حجم الإقراض بشكل قياسي بلغ 12 مليار درهم وارتفعت الودائع بمبلغ 24 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. وارتفع الدخل بنسبة 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى أن إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات قد حققت أعلى أداء نصف سنوي لها من حيث الإيرادات والدخل غير الممول. وتم إطلاق تطبيق «ENBD X» المطور للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما يساهم في توفير معيار جديد من التميز للعملاء

وتمت إضافة عرض جديد إلى البنك الرقمي Liv الذي يستهدف جيل اليوم (Gen Now) وهي خاصية رائعة مصممة لأغراض الخدمات المصرفية الرقمية. وقامت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات بإبرام شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية من خلال توفير منصات خدمات رقمية مطورة.

وقفزت الربحية بنسبة 116 % نتيجة زيادة تحوط العملاء وزيادة دخل التمويل التجاري وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات التحصيل الكبيرة.

وتوفر شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية إمكانية تسجيل الدخول الرقمي والوصول الفوري للتداول للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأحرزت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً، وساهمت بمبلغ ملياري درهم في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023. وارتفع الدخل بمقدار خمسة أضعاف مدفوعاً بالمركز القوي للميزانية العمومية، إلى جانب الارتفاع الكبير في دخل الاستثمار في سجل الحسابات المصرفية. واتخذ بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة من خلال طرح منصة تداول عقود الكربون الآجلة قبيل انعقاد مؤتمر المناخ «COP28»، وذلك لتمكين العملاء من تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بهم.

وتم تحسين مزايا المنتج بشكل أكبر من خلال عرض أسعار صرف العملات الأجنبية في الوقت الفعلي للعملاء. وحقق مكتب التداول اداءً قوياً آخر على الرغم من ظروف السوق المتقلبة.

ونمت إيرادات المبيعات بنسبة 54 %، في حين ارتفع الدخل من المنتجات المهيكلة بواقع 63 %. وارتفعت أرباح "دينيزبنك" بنسبة 234 % لتصل إلى 1.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل وعمليات التحصيل القوية.