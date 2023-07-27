«الإمارات الإسلامي» يحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوية على الإطلاق

حقق «الإمارات الإسلامي» أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفزصافي أرباحه بنسبة 73 % لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول من عام 2023. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر.

ويرجع الأداء التشغيلي القوي إلى ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وارتفعت التكاليف بنسبة 63 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، واستفادت مخصصات انخفاض القيمة من عمليات التحصيل القوية، مما أدى الى تحقيق نسبة مخاطر بلغت 60 نقطة أساس، وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 1.212 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، وانتهى صافي هامش معدل الربح عند نسبة 4.74 % في أعقاب استقرار معدلات الربح في النصف الأول من عام 2023.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية متميزة إلى متعامليه. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6 % عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 79 مليار درهم

وارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 5 % عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 51 مليار درهم. وبلغت ودائع المتعاملين 58 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3 % عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77 % من إجمالي الودائع

أما عن جودة الإئتمان فقد بلغ معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة 7.2 % وبقيت نسبة التغطية قوية عند 120 %

وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.0 % ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.1 %، مركز رأس المال القوي للمصرف. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 88 %، وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.

نتائج قوية

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: "إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن النتائج القوية التي تمكن «الإمارات الإسلامي» من تحقيقها، حيث وصل صافي أرباح المصرف إلى 1.2 مليار درهم لفترة الستة أشهر الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71 % مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى منح زخم نمو قوي للأرباح التشغيلية بلغت نسبته 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022".

وتابع: "لطالما لعب «الإمارات الإسلامي» دوراً رئيسياً في مسيرة نمو دولة الإمارات، وإننا ملتزمون بالمساهمة بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تزويد عملائنا بحلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف: "تأكيداً على التزام «الإمارات الإسلامي» بترسيخ مركز السيولة في سوق الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية، أصدر «الإمارات الإسلامي» أول صكوك مقومة بالدرهم والتي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي، وذلك من خلال الإصدار الناجح لصكوك بقيمة مليار درهم. وسيدعم إصدار الصكوك قدرة المصرف على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم".

وقال: "تقديراً لأداء «الإمارات الإسلامي» القوي ومزايا وعروض منتجاته الرائدة في السوق، نفخر بحصولنا على جائزة «الصكوك الأكثر ابتكاراً»، ضمن حفل توزيع جوائز مجلة «ذا بانكر» للخدمات المصرفية الإسلامية لأصدارنا برنامج الصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي، وجائزة «أفضل صفقة عقارية وفق الشريعة الإسلامية» خلال حفل توزيع جوائز مجلة «يوروموني» للتمويل الإسلامي المرموقة 2023، وذلك تقديراً لتميز المصرف في إتمام صفقة تمويل عقاري لمجموعة رائدة مقرها في دبي".

الميزانية العمومية

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: نمت الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي بنسبة 6 % لتصل إلى 79 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023، مما يشير إلى مواصلة الحفاظ على اتجاه النمو الناجح للأصول. ونتيجة لقوة رأس المال والسيولة، إلى جانب مزيج الودائع الجيد، تمكن المصرف من دعم العملاء في تلبية متطلباتهم المصرفية. كما شهدنا خلال هذه الفترة أيضاً، نمواً قوياً عبر قطاعات الشركات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لاستمرار ازدهار اقتصاد الدولة.

وأضاف: "تماشياً مع التزام المصرف بتحفيز الابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي، أبرم»الإمارات الإسلامي«شراكة مع منصة»بُنى«للمدفوعات العربية، وذلك لتعزيز وتسهيل معاملات المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية".

وتابع: "أطلق الإمارات الإسلامي حساب إماراتي أبشر للأعمال الجديد المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المميزة للشركات الإماراتية الناشئة. ويأتي هذا الحساب المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنون من خلال توفير برامج تمويل ومبادرات دعم خاصة، وهو يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير هذا القطاع المهم".

وأضاف: "في إطار جهودنا لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، وحرصاً منا على ترسيخ ثقافة الادخار، قمنا مؤخراً بإدخال تحسينات على حساب كنوز للتوفير المتميز لدينا، مما يتيح للعملاء فرصة للفوز بمليون درهم كل ثلاثة أشهر أو سيارة مرسيدس EQS كل شهر أو عشرة الاف كل أسبوع".