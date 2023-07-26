«ملتيبلاي» تحقق 400 مليون درهم أرباحاً في الربع الثاني

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي» الاستثمارية القابضة، أنها سجلت خلال الربع الثاني من عام 2023 صافي أرباح بقيمة 400 مليون درهم، مقارنة بـ127.31 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت المجموعة إن الشركات التابعة لها حققت نمواً على أساس سنوي بنسبة 33.6% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ولا تشمل هذه الزيادة مكاسب رأس المال المحققة وغير المحققة.

وجاءت النتائج القوية لـ«ملتيبلاي» في الربع الثاني مدعومة بأداء تشغيلي ممتاز للشركات التابعة، والتي سجلت كل منها إيرادات قوية ومنتظمة للمجموعة. وذكرت المجموعة أنها تتطلع إلى العديد من فرص الاستحواذ التراكمية ذات القيمة على مستوى العالم.