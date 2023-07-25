شراكة بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وطلبات لدعم حضور الكفاءات الوطنية في القطاعات الاستراتيجية

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وطلبات - المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم لتمكين وجذب المواهب الإماراتية في القطاع الخاص وخاصةً في القطاع التقنية الإستراتيجي الهام.

ووقّع الاتفاقية في مقر المجلس كلٍ من عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وهانا نورديل الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في طلبات.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التي تستمر لمدة خمس سنوات التزام الفريقين في تحقيق مستهدفات التوطين في دبي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل.

وكما تهدف المذكرة إلى تعزيز جهود دبي في توظيف الكفاءات الوطنية في قطاع التقنية الذي تزداد أهميته كل لحظة، ومنح المواطنين التدريب والإرشاد المهني وتسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات لتعزيز مهارات وجاهزية المواطنين للتوظيف في هذا القطاع الهام، وفي الوقت ذاته سيركّز الفريقان على توفير فرص عمل عديدة في القطاع الخاص.

من خلال هذا التعاون، يسعى مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وطلبات إلى معالجة التحديات التي تواجه جذب المواطنين وتقليل الفجوة بين الكفاءات الوطنية والشركات العالمية في القطاع الخاص. لم تقتصر مذكرة التفاهم على منح المواطنين فرصاً في طلبات فقط، بل ستعزز أيضًا فهمًا أفضل لمتطلبات القطاع الخاص، مما يدعم جهود إدماج المواطنين في القطاعات الاستراتيجية ضمن القطاع الخاص.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "يُسعدنا عقد هذه الشراكة مع طلبات، الرائدة في صناعة توصيل الطلبات في المنطقة، ويأتي هذا التعاون خطوة جديدة في خطة عملنا لتمكين المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية ودعم نموهم في القطاع الخاص. وسنعمل معاً لتوظيف الإمكانات النوعية للكفاءات المواطنة ليكونوا عبر وجودهم في مثل هذه الشركات جزءاً من زيادة جاذبية دبي كمركز عالمي لأفضل الكفاءات عالمياً."

وأضاف: "التزام طلبات بجذب وتوظيف المواطنين عبر هذه الشراكة ينسجم مع أهداف ومهمة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي. ونعتقد أن هذه الشراكة ستلعب دورًا هاماً في تسريع تطوير الموارد البشرية المواطنة وفتح آفاق جديدة للمواطنين لخلق مسيرة مهنية نوعية لهم في قطاع التقنية."



وقالت الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في طلبات، هانا نورديل: "بصفتنا شركة محلية في المنطقة، نكرس جهودنا لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزًا عالميًا للمواهب. نحن متشوقون للعمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لتعزيز تنمية وتأهيل الكفاءات المواطنة في القطاع الخاص. سويًا، سنوجد حلولًا مستدامة لجذب وتوظيف المواطنين في المواقع المناسبة."

وتشكل هذه الشراكة بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وطلبات محطة بارزة في مسيرة تعزيز قطاع التقنية في دبي ودولة الإمارات ككل عبر استثمار إمكانات الكفاءات المواطنة. وعبر هذه الخطوة سيكرّس الفريقان مواردهما وخبراتهما ليسهموا معاً في مستقبل لإمارة دبي وازدهار مسيرة المواطنين في هذا المجال.