حاكم الفجيرة يعزي أمير قطر والأمير الوالد بوفاة محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقيتي تعزية إلى كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.