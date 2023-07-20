جمعية تكنولوجيا الأغذية العالمية تكرّم العالم الإماراتي يوسف السعدي

كرّمت «جمعية تكنولوجيا الأغذية العالمية» عالم الأغذية الإماراتي، الدكتور يوسف سعيد السعدي، الحاصل على لقب سفير علماء الأغذية، وأول عالم أغذية إماراتي، وضمن ثلاثة علماء أغذية في المنطقة العربية، بمناسبة الاحتفال بمرور 10 أعوام على تميزه كعالم أغذية معتمد، وتزامناً مع مرور 10 أعوام على إطلاق البرنامج المهني «عالم أغذية معتمد» التابع للجمعية الأميركية.

وتمّ التكريم خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للجمعية، الذي عقد في مدينة شيكاغو الأميركية خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو الجاري، وذلك تقديراً لجهود الدكتور السعدي العلمية، ضمن 201 عالم أغذية معتمد على مستوى العالم بمناسبة مرور 10 أعوام على حصولهم على الشهادة واللقب الدولي.

وأكد الدكتور يوسف السعدي أنه حصل على لقب سفير علماء الأغذية المعتمدين في عام 2018، بينما حصل على شهادة أول عالم أغذية معتمد CFS قبل 10 أعوام، وأنه يعمل حالياً على نقل الخبرة للمتخصصين في دولة الإمارات في مجال الأغذية، حيث يساعد عدداً من المواهب الإماراتية تمهيداً لمشاركتهم في الاختبارات الدولية لعلماء الأغذية.

وأوضح أن أهمية عالم الأغذية المعتمد دولياً تكمن في كونه مرجعاً وطنياً على مستوى تصنيع الأغذية والمشروبات، من حيث إنشاء وتطوير منتجات غذائية جديدة، ما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وضبط ومراقبة معايير الجودة في الأغذية المصنعة، والإشراف على إنتاج الغذاء، وبما يضمن تلبية المنتجات المصنعة النهائية لحاجة المستهلك، ومطابقة المواد الأولية للمعايير المطلوبة.

وقال: «يستطيع عالم الأغذية أن يدعم، عبر الأعمال البحثية والتطويرية، المجالات المختلفة ذات الصلة بالأغذية، مثل إنتاج الغذاء والتخزين والمعالجة، وتطوير استراتيجيات لضمان سلامة وجودة الإمدادات الغذائية».

وتابع السعدي: «يلعب علماء الأغذية دوراً أساسياً في تميز منظومة الأمن الغذائي العالمي، حيث يسهم علماء الأغذية في تقديم حلول لتعزيز استمرارية الإمدادات الغذائية».