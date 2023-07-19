تنظيم الاتصالات تطلق النسخة التاسعة من مخيمها الافتراضي 2023

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق النسخة التاسعة من "مخيم تدرا الافتراضي"، الذي تنظمه الهيئة سنوياً لتعزيز المهارات التقنية لدى الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 18 عاماً، إلى جانب تعريفهم بالمستجدات الرقمية عالمياً، بما يعزز روح الابتكار لديهم.

وتتمحور نسخة هذا العام من "مخيم تدرا الافتراضي" حول اكتشاف عالم الذكاء الاصطناعي، حيث يتضمن تجارب علمية وعملية ومساقات تدريبية في تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، إلى جانب تعلم مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي، وتحليل البيانات وتفسيرها.

كما يتضمن مهارات أخرى كالعمل الجماعي التعاوني وإدارة المشاريع، والتواصل الفعّال عبر الأنظمة الحديثة والمستقبلية، وإدارة الوقت والمهارات التنظيمية، وهي مواضيع تم اختيارها جميعاً بعناية لكي تناسب أعمار الفئة المستهدفة من الطلاب.

وتتضمن نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من المبتكرين والمبدعين.

وسيتاح للمشاركين في نهاية مخيم تدرا الافتراضي، الفرصة لتسليط الضوء على إنجازاتهم، والمشاريع التي قدموها، وذلك بحضور أولياء أمورهم، ومعلميهم، إلى جانب خبراء بصناعة الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم بعدها تكريم الفائزين في نسخة هذا العام، والثناء على ما قدموه، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة الإبداع، بالإضافة الى شهادات مشاركة لجميع المشاركين في المخيم.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد سلطان المسمار، إن "الهيئة تواصل دورها المجتمعي من خلال مجموعة مبادرات مدروسة من أهمها المخيم الافتراضي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، وأهداف الهيئة في مجال التحول الرقمي. ويأتي ذلك انطلاقاً من خصوصية المرحلة التي تمتاز بالتحولات الكبرى والتقنيات الناشئة والمتجددة، الأمر الذي يتطلب بناء ثقافة الابتكار وإعداد مهارات المستقبل وتدريب النشء على التفكير التحليلي وروح المبادرة وسهولة التعامل مع التقنيات الجديدة وفي المقدمة منها الذكاء الاصطناعي".

وأشاد المسمار بالإقبال الكبير على المخيم الافتراضي في دوراته المتتالية، حيث بلغ عدد المشاركين المسجلين في الدورات الثماني السابقة نحو 26 ألف مشارك ، فيما يستهدف المخيم في دورة هذا العام استضافة خمسة آلاف طالب جديد، ليصبح العدد الإجمالي للمستفيدين منه أكثر من 31 الفاً.

وأضاف: " لقد عملنا – كجهة منظمة بشكل وثيق ومكثف مع المختصين والجهات ذات الصلة، لكي تكون هذه النسخة ناجحة ومتميزة كسابقاتها. كما حرصنا خلال مرحلة الإعداد لإطلاق نسخة هذا العام على توفير بيئة متجددة، وجداول مرنة تستوعب كافة المشاركين، ومواد متنوعة ضمن موضوعات نسخة هذا العام، والتي تنصب بشكل رئيسي حول مفاهيم واخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتوفير الخبرات التي تلائم الطلبة في حياتهم التعليمية ومستقبلهم المهني".

وتتوفر منصة المخيم لهذا العام على مدار اليوم، حيث يمكن للطالب الدخول في أي وقت وإكمال المواد التدريبية، إلى جانب بث مباشر يبدأ في الساعة 11 صباحاُ من كل يوم، ولمدة ساعة كاملة، وذلك بموجب جدول زمني قامت الهيئة بتخصيصه وفقاً للفئات العمرية المستهدفة. كما سيرافق المنتسبين إلى نسخة العام الحالي فريق دعم فني للرد على استفساراتهم، وإرشادهم وتوجيههم، وتحفيزهم للمضي قدماً في رحلة الابتكار، وتعزيز هذه البيئة التعليمية التعاونية، بهدف تمكين الطلاب من التواصل والتفاعل مع أقرانهم ذوي التفكير المماثل من خلفيات متنوعة، إلى جانب تمكينهم من مشاركة أفكارهم والمساهمة في المشاريع، وبناء علاقات دائمة مع زملائهم المشاركين.

وسيتاح للمشاركين في نهاية مخيم تدرا الافتراضي، الذي سيستمر في الفترة ما بين 7-18 أغسطس 2023، الفرصة لتسليط الضوء على إنجازاتهم، والمشاريع التي قدموها، وذلك بحضور أولياء أمورهم، ومعلميهم، إلى جانب خبراء بصناعة الذكاء الاصطناعي. حيث سيتم بعدها تكريم الفائزين في نسخة هذا العام، والثناء على ما قدموه، وتشجيعهم على مواصلة مسيرة الإبداع، بالإضافة الى شهادات مشاركة لجميع المشاركين في المخيم.

ونظراً لأهمية المحاور التي ستناقشها نسخة العام الحالي، تتوجه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالدعوة إلى أولياء والطلبة للتسجيل والمشاركة في نسخة العام الحالي؛ لما لها من ارتباط وثيق بالتحولات الرقمية العالمية.