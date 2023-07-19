«ديوا»: مشروع لتصنيع شاحن لأنواع مختلفة من السيارات الكهربائية

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، مختبراً جديداً للتقنيات الإحلالية، في مجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة «الرويّة بدبي». وافتتح المختبر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، المهندس راشد بن حميدان، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وكشفت الهيئة أن النماذج الأولية التي طورها المختبر تشمل تطبيقاً ذكياً لتحويل الكلام الشفهي إلى نصوص مكتوبة، كما يعمل حالياً على تطوير مشروع لتصنيع شاحن للسيارات الكهربائية قادر على شحن أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية.

ويعد المختبر منصة جديدة لتطبيق إطار «الابتكار وصناعة المستقبل» في الهيئة، إذ يوفر بيئة علمية محفزة للمهندسين والمبتكرين في الهيئة لتطوير واختبار التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى دور المختبر في تعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات عمل الهيئة.



بيئة للابتكار

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار توجيهات القيادة لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية وفق أسس علمية سليمة ورؤية واضحة لاستباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص واعدة».

وأضاف: «تدعم مختبرات التقنيات الإحلالية التي تنفذها الهيئة (إطار الابتكار وصناعة المستقبل) الذي استوحيناه من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: (المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه)، حيث أصبحت المراحل الثلاث لإطار الابتكار وصناعة المستقبل الخاص بالهيئة: (تخيل المستقبل، وتصميمه، وتنفيذه)».

وتابع: «نعمل على ترجمة كلمات سموه لتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع، ومنارة للابتكار عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. ونحرص على تسخير جميع الموارد والإمكانات وتوفير البيئة المحفزة للابتكار والإبداع ومساعدة الكفاءات المواطنة على استشراف وصناعة المستقبل للمساهمة في تحقيق رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحیاد الكربوني بحلول عام 2050».



نماذج أولية

من جهته، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، المهندس مروان بن حيدر، إلى أن «(إطار الابتكار وصناعة المستقبل) يتضمن ثلاث مراحل رئيسية يتم استخدام أدوات مختلفة في كل مرحلة تتضمن استراتيجيات وخطط عمل ومبادرات رائدة، إضافة إلى تسع ممكنات تشمل: أدوات استشراف المستقبل، إدارة المعرفة، سياسات الابتكار والمستقبل، الشراكات، البحث والتطوير، الموارد البشرية، إدارة الأداء، منصات المستقبل، ومنصات الابتكار».

في السياق نفسه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، المهندس راشد بن حميدان، إن «النماذج الأولية التي طورها مختبر التقنيات الإحلالية في مجمّع قطاع توزيع الطاقة التابع للهيئة، تشمل تطبيقاً ذكياً لتحويل الكلام الشفهي إلى نصوص مكتوبة، بما يسهل عمل المهندسين والفنيين الميدانيين عند كتابة الملاحظات والتقارير، والتي يمكن رفعها لاحقاً على نظام الهيئة، أو مشاركتها مع زملاء آخرين. كما يعمل المختبر حالياً على تطوير مشروع لتصنيع شاحن للسيارات الكهربائية قادر على شحن أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، بما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف».

يشار إلى أن «ديوا» دشنت في مارس 2023 مختبر التقنيات الإحلالية في «مبنى الحضيبة» الذي يستخدم منهجيات تصميم الأفكار، لمساعدة فرق العمل على تحديد متطلبات العمل وتحدياته، والخروج بحلول مبتكرة، كما يستثمر برمجيات «التصميم باستخدام الحاسوب» لإيجاد نماذج وحالات محاكاة يمكن استخدامها لإجراء عمليات الاختبار والتحقق.

