«طيران الإمارات» توفر الطلب المسبق للوجبات على الطائرة

أعلنت «طيران الإمارات» أمس، عن اتخاذ أولى الخطوات في مبادرة مبتكرة للطلب المسبق للوجبات، تتيح للمتعاملين اختيار وجباتهم الرئيسة على متن الطائرة خلال مدة تراوح بين 14 يوماً وحتى 24 ساعة قبل انطلاق الرحلة، ما يضمن حصولهم على اختيارهم المفضل للوجبات، والمساعدة في الحد من هدر الطعام.

وستطلق «طيران الإمارات» المبادرة اعتباراً من 25 يوليو الجاري لركاب درجة الأعمال على الرحلات بين دبي وكل من «لندن هيثرو»، و«لندن غاتويك» و«لندن ستانستيد».

وستضيف «طيران الإمارات» خيار الطلب المسبق للوجبات إلى المجموعة الحالية من بيانات تتبع تفضيلات المتعاملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقارير طاقم المقصورة، التي تسهل تحميل الطعام الأمثل على الطائرة.