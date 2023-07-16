«الأنصاري للخدمات المالية» تحذّر من إعلانات مزيفة على مواقع للتواصل الاجتماعي

كشفت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، أنها اتخذت أخيراً، إجراءات وتدابير لمواجهة عمليات احتيال تستهدف الأفراد عبر منصات تواصل اجتماعي، فيما يتعلق بالاكتتاب العام في أسهم المجموعة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن المجموعة المدرجة في سوق دبي المالي، عملت على تحديد وإزالة «حسابات» في وسائل للتواصل الاجتماعي، وتطبيقات مزيفة، لمعالجة المشكلة بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها أزالت 45 حالة. وأكدت أن الإعلانات التسويقية حول الاكتتاب بأسهم المجموعة على منصات للتواصل الاجتماعي، مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

إعلانات مزيفة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري، إن «المجموعة تعمل على مواجهة عمليات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر منصات للتواصل الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بالاكتتاب العام في أسهم المجموعة»، مؤكدة أنها تولي أهمية كبيرة لاتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الممارسات الاحتيالية.

وأوضح أن «المجموعة المدرجة في سوق دبي المالي، تحذر من أن أي إعلان تسويقي أو منشور ترويجي على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالاكتتاب العام لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، هو إعلان مزيف ولا أساس له من الصحة».

إجراءات حماية

وأضاف الأنصاري: «اتخذت المجموعة سلسلة إجراءات وتدابير حماية، من ضمنها الاستعانة بخبراء في مجال المخاطر الرقمية وحماية العلامات التجارية، كما أطلقت حملة توعية حول مخاطر المخططات الاحتيالية، بالتعاون مع سوق دبي المالي».

وتابع: «تم إجراء خطوات بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتحديد وإزالة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة، ومواقع الإنترنت المزيفة، لمعالجة المشكلة، بشكل مباشر، وحققنا نجاحاً كبيراً في إزالة الحسابات التي تم التبليغ عنها، إذ تمَّت إزالة 45 حالة، وتحقيق نسبة امتثال بلغت 96%، في إطار ضمان بيئة استثمارية أكثر أماناً».

ولفت إلى أنه «وفي ظل الإجراءات الموسعة التي تم اتخاذها في ذلك الإطار، فإن المجموعة تدرك أن هذه العملية تتطلب جهوداً مستمرة، حيث يواصل فريقنا مراقبة المنصات الإلكترونية والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه».

توخي الحذر

وقال الأنصاري: «تدعو المجموعة المستثمرين المحتملين والجمهور إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والتحقق من المعلومات من خلال المصادر الموثوقة، والاتصال مباشرةً بمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أو عبر القنوات الرسمية، للتحقق من صحة أيَّ عروض أواتصالات متعلقة بالاكتتاب العام، فيما ستتم مواصلة تنفيذ خطط لتعزيز الوعي حيال الممارسات الاحتيالية وسبل الحماية منها».

وأكد أن «الأنصاري للخدمات المالية» المدرجة في سوق دبي المالي، والتي بدأ تداول أسهمها في السوق بتاريخ السادس من أبريل الماضي، تعتزم افتتاح 15 فرعاً جديداً على امتداد الدولة لـ(شركة الأنصاري للصرافة) التي تعمل ضمن المجموعة، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وعقب تأمين الموافقات التنظيمية المطلوبة»، مشيراً إلى أن «الشركة تسعى إلى زيادة عدد فروعها لتصل إلى 300 فرع خلال السنوات الخمس المقبلة».