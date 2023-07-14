أجرة الشارقة" تنقل 2.7 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الجاري

أعلنت أجرة الشارقة عن تحقيق نتائج استثنائية خلال النصف الأول من العام الجاري بنقلها أكثرمن 2.7 مليون راكب بمتوسط يومي يبلغ 15 ألف راكب.

وبلغت إحصائيات عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 نتائج استثنائية حيث تم نقل أكثر من 102 ألف راكب بواقع يبلغ 17 ألف راكب يومياً بزيادة قدرها 14% عن المتوسط اليومي للنصف الأول من عام 2023 كما بلغ عدد مستخدمي سيارات الأجرة في مطار الشارقة الدولي 23,476 راكبًا بمتوسط يومي 3,912 راكبًا، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال خالد الكندي المدير العام بالإنابة : تعكس هذه الأرقام الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات أجرة الشارقة ما يؤكد ثقة الجمهور بجودة الخدمات المقدمة عبر أسطول سيارات أجرة الشارقة التي تسعى إلى التفوق في توفير خدمات النقل بهدف تحقيق رؤيتنا من خلال تقديم تجربة نقل مميزة تلبي احتياجات وتطلعات العملاء.

وأضاف الكندي أن فريق أجرة الشارقة يعمل بجدية واجتهاد لضمان سلامة وراحة الركاب وتقديم أعلى مستويات الراحة والرفاهية لهم من خلال توفير خدمات عالية الجودة تتوافق مع خطة أجرة الشارقة الرائدة في تقديم خدمات النقل الآمنة وفق أعلى المعايير.

وتسعى أجرة الشارقة إلى تحويل أسطول مركباتها بنسبة 100% إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء وذلك بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة المستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتصبح الإمارة صديقة للبيئة ونظيفة ومستدامة في جميع المجالات والقطاعات بما يرتقي إلى سمعة ومكانة الشارقة.