مصرفيان: البنوك توقف بطاقة الائتمان خارج الدولة حتى تتأكد من مستخدمها

نصح مصرفيان، المتعاملين الذين يخططون للسفر، واستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، بإعلام البنوك التي يتعاملون معها بوجهة سفرهم قبل المغادرة، فضلاً عن فترة السفر، والمبلغ المتوقع إنفاقه عبر البطاقة إن أمكن ذلك، حتى لا توقف تلك البنوك بطاقات الائتمان الخاصة بهم، لوجود تعامل عليها خارج الدولة.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك تسمح بمعاملة أو معاملتين، وبمبالغ بسيطة في البداية خارج الدولة، وفي حال تكرر الاستخدام، فإنها توقف البطاقة، إلى حين تواصل المتعامل مع البنك، والتأكد من أنه الشخص الذي يستخدمها، وتقديم طلب لإعادة تفعيلها.

وقدّم المصرفيان ست نصائح أساسية يجب على المتعامل اتباعها عند استخدام البطاقات أثناء السفر، من أهمها اختيار الأماكن الموثوق بها في الشراء، وعدم استخدام خاصية «واي فاي» عند الدفع، وتفعيل كلمة السر (أو تي بي) عند كل عملية شراء.

خطوة مهمة

وتفصيلاً، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن «أهم خطوة يجب على المتعامل القيام بها قبل السفر، تتمثل في إبلاغ البنك الذي يتعامل معه بوجهة السفر، ورغبته في استخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر، فضلاً عن الفترة التي سيقضيها هناك، والمبلغ المتوقع إنفاقه إن أمكن ذلك».

وأضاف: «إذا لم تتم هذه الخطوة، واستخدم المتعامل البطاقة الخاصة به خارج الدولة، فإن البنوك توقفها حتى يقدم المتعامل توضيحات، ويتم التأكد من أنه الشخص الذي يستخدمها».

وتابع أبوبكر: «على المتعامل كذلك عند استخدام البطاقة، تفعيل كلمة السر عند كل عملية شراء، حتى لو كانت بمبالغ صغيرة، ووضع البطاقة في جهاز الدفع وعدم استخدام خاصية (واي فاي)، وألّا يقوم أبداً بسحب مبالغ نقدية من البطاقة، لأن ذلك يكلفه رسوماً كبيرة، فضلاً عن فروق تحويل العملة». وشدد كذلك على أهمية أخذ الحيطة عند إدخال الرقم السري، تجنباً لمحاولات تصوير بيانات البطاقة، والانتباه لعدم مشاركة بيانات بطاقة الائتمان أو الخصم مع أي شخص.

سحب «النقد»

بدوره، قال المصرفي محمد غازي: «إعلام المتعامل للبنك بوجهة السفر وفترة الإقامة خارج الدولة، وحجم المبالغ إذا كانت كبيرة، من الأمور الأساسية». وأوضح أن «البنوك تسمح للمتعامل الذي يدفع بالبطاقة خارج الدولة، بمعاملة أو معاملتين، وبعد ذلك يتم وقف البطاقة مؤقتاً، حتى يستوضح الأمر من المتعامل، ولذلك، يفضل أن يتصل المتعامل صاحب البطاقة بمركز خدمة المتعاملين قبل السفر، وإعلام البنك بتفاصيل سفره».

وأضاف غازي: «يجب على المتعامل أيضاً عدم سحب النقد (كاش) من البطاقة خارج الدولة، نظراً لكلفته المرتفعة، واستخدام كلمة سر عند عملية الدفع، حتى لو كانت المشتريات بمبالغ بسيطة تفادياً لأية اختراقات».

نصائح لحملة بطاقات الائتمان قبل السفر

1- إبلاغ البنك بتفاصيل الوجهة وفترة الإقامة والإنفاق المتوقع.

2- تفعيل خاصية كلمة السر «أو تي بي».

3- عدم الدفع باستخدام خاصية «واي فاي».

4- عدم سحب «النقد» من البطاقة.

5- أخذ الحيطة عند إدخال «كلمة السر».

6- عدم مشاركة بيانات البطاقة مع أي شخص آخر.

■ البنوك تسمح بمعاملة أو معاملتين، وبمبالغ بسيطة في البداية خارج الدولة.