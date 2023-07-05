محمد بن راشد يعلن عن تدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات في 2022

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أميركي) في عام 2022، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بعام 2021. ويعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، ما يجعلها في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ قفزت الدولة ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال عام 2022.

أعلى رقم

وبمناسبة هذا الإنجاز، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حققت دولة الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار)، رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، واستحوذت الدولة على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، كما أكد تقرير الأمم المتحدة أن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشروعات الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشروعات الجديدة، مقارنة بالعام الذي سبقه». وأضاف سموه: «تقديرنا لكافة الجهات التنظيمية والتشريعية والخدمية التي تقدم خدماتها لتكون الإمارات أفضل بيئة استثمارية عالمية.. والقادم أفضل وأجمل.. والعام الحالي سنحقق أرقاماً تاريخية جديدة أيضاً.. أدام الله عز الإمارات ومجدها واقتصادها».

أداء لافت

وتأتي نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي ينشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في إطار رصد اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية، وإلقاء الضوء على تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية، في حين يعد تقرير «أونكتاد» - على نطاق واسع - المصدر الأكثر موثوقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات، كونه يتضمن معلومات مفصلة عن أكثر من 200 اقتصاد على فترة تبلغ 40 عاماً.

وأبرزت نتائج التقرير لعام 2022 الأداء اللافت لدولة الإمارات، وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين خلال مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، لا سيما في ما يتعلق بالاستثمارات الجديدة.

كما كشف التقرير أنه خلال عام 2022 أصبحت دولة الإمارات رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشروعات الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً، لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشروعات الجديدة مقارنة بعام 2021، فيما عززت الدولة موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة عام 2022.

جاذبة ومصدّرة

وتؤدي دولة الإمارات دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً، انطلاقاً من مكانتها وجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات، إذ وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج إلى 25 مليار دولار أميركي في عام 2022، ما يجعل الدولة في المرتبة الـ15 كأكبر مصدر للاستثمار في العالم.

وتعكس النتائج الأداء المميز للاقتصاد الإماراتي ونجاحه في سياسة التنويع الاقتصادي، إذ تحرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير بيئة أعمال جاذبة ومرنة للاستثمارات في مختلف القطاعات المالية والتكنولوجية والبشرية، اعتماداً على ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تشريعية متطورة، وسوق عمل تضم نخبة من أفضل المواهب المؤهلة.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية، عبر فتح قطاعات جديدة في المجالات الجديدة تشمل: التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع المتقدم.

وترسخ النتائج التي أعلنها التقرير المكانة المتنامية للدولة مركز أعمال عالمياً ومنصة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الطامحين إلى الدخول إلى مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

منتدى الاستثمار العالمي

ستعقد «أونكتاد» منتدى الاستثمار العالمي الثامن في أبوظبي من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة». وسيجمع المنتدى قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين لتناول أهم الموضوعات والتحديات في قطاعات الاستثمار، بما في ذلك الأمن الغذائي والطاقة والصحة، ومرونة سلسلة التوريد، والبنية التحتية، ونمو القدرات في العالم النامي.

الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات يرتفع بنسبة 10% مقارنة بعام 2021.

النتائج ترسخ المكانة المتنامية للدولة مركز أعمال عالمياً ومنصة جاذبة للمستثمرين.

نائب رئيس الدولة:

• «الدولة استحوذت على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة، وتقرير الأمم المتحدة يؤكد أنها رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات المشروعات الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً».

• «دولة الإمارات حققت في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم الانخفاض العالمي في حركة الاستثمارات الأجنبية».

• «تقديرنا لكافة الجهات، والقادم أفضل وأجمل.. وسنحقق أرقاماً تاريخية جديدة العام الجاري».

• 80% ارتفاعاً في المشروعات الجديدة مقارنة بعام 2021.

• 25 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج.