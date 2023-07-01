«ديوا» ترعى إنشاء قاعة علاجية للأطفال من أصحاب الهمم

قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» رعايتها لإنشاء قاعة علاجية رياضية في مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للأطفال من أصحاب الهمم في مجالات التأهيل الحركي والوظيفي والذهني.

وأفادت «ديوا» في بيان أمس، بأنه ضمن هذه الرعاية، قدمت الهيئة المعدات والأجهزة اللازمة لضمان توفير برنامج علاجي متكامل، يتوافق مع احتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، مشيرة إلى أن أكثر من 30 متطوعاً من موظفي الهيئة، شاركوا في تجهيز القاعة لاستقبال روادها من أصحاب الهمم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على تعزيز نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم والتي وصلت في عام 2022 إلى 94%، من خلال إطلاق وتشجيع المبادرات والبرامج المجتمعية الهادفة إلى تعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع، وترسيخ انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم، وذلك في إطار التزامنا بتحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم».

وأكد أن الهيئة تولي أهمية بالغة لجعل دبي من أكثر المدن نشاطاً في العالم، كما أنها تتبنى استراتيجية مستدامة لدعم الصحة الدامجة في دبي، وتوفير جميع الفرص والأدوات التي تتيح لأصحاب الهمم إطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، وترسيخ مشاركتهم في تعزيز مسيرة التنمية على قدم المساواة مع الآخرين.

من جانبها، عبرت المدير العام والمؤسس لمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتورة نادية خليل الصايغ، عن سعادتها لهذا التعاون مع واحدة من أهم الجهات الحكومية المسؤولة مجتمعياً. وأشادت الصايغ بأجواء الألفة والمحبة الذي ظهرت جلياً على المتطوعين من موظفي الهيئة، ما يؤكد الاهتمام الكبير والراسخ الذي توليه الهيئة لأصحاب الهمم، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعظيم مشاركة ودمج هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وقدمت الصايغ دعوة مفتوحة لكل المؤسسات والهيئات والدوائر للتعاون الفاعل والمثمر مع المركز في كل ما يعود بالنفع على أصحاب الهمم وذويهم ومجتمعاتهم بشكل عام في المجالات التنموية والتمكينية كافة.