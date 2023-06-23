جمارك دبي تواكب استضافة الدولة لـ COP28 بمشاريع ومبادرات مستدامة

أكدت جمارك دبي أهمية دعم الاستدامة البيئية من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع تعمل على توفير بيئة آمنة ومستدامة وصحية، بما يؤكد المحافظة على السلامة المهنية لمواردها البشرية.

وتواكب مبادرات جمارك دبي توجيهات الدولة التي قطعت شوطاً طويلاً لحماية البيئة، وتعد الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش الجمركي في كافة المراكز الجمركية لجمارك دبي نموذجا حيويا على دورها في الحفاظ على البيئة، تماشياً مع الدور الكبير لدولة الإمارات في استضافة نوعية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28 في نوفمبر القادم.

وأوضحت جمارك دبي أن قطاع التفتيش الجمركي في الدائرة يدعم استراتيجية تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة ، ويُعد مبنى إدارة الدعم الفني في منطقة ورسان بدبي من المباني الخضراء ويوفر المبنى بيئة صحية وآمنة للمفتشين، وكذلك الوسائل الداعمة لعمليات التفتيش سواء أجهزة متنقلة أو وحدة الكلاب الجمركية K9، كما أصبح جهاز فحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray) في المنفذ البحري أحدث وأول جهاز في العالم.

ولفتت "الدائرة"، إلى أن المبنى الخاص بالجهاز صمم بخرسانات ذات مواصفات خاصة صديقة للبيئة تحمي المفتشين والبيئة من أي تأثير اشعاعي قد ينتج من عملية التشغيل أو التسريب، و يعد جهاز فحص مركبات المسافرين في المنفذ البري ذو تصميم ومواصفات خاصة تضمن عدم تأثر العناصر البشرية بقوة إشعاع الجهاز أثناء عمليات التفتيش، بحيث تصل درجة الأمان والسلامة إلى 100%.

و حرصت الدائرة على تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وحصلت من خلال ذلك على ختم "100% لا ورقية"، كما أعلنت الدائرة بداية العام الجاري عن مبادرة الجمارك الخضراء والتي تمثل نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة، عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.

كما اختارت جمارك دبي سيارات صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية لدعم وحدة المباحث الجمركية (سياج) تعمل في الأماكن الضيقة لعمليات تفتيش البضائع، كما أنها تعمل في نقل (الكلاب الجمركية) داخل وحدات مبردة، ويعمل ابتكار الحقيبة الخضراء على دراسة طبيعة الاشعاعات في منطقة الحرم الجمركي بهدف معايرة أجهزة كشف الاشعة السينية ووضعها بما يتناسب مع المنطقة الحرارية لهذه الأجهزة ، وكذلك تجهيز خارطة بالمناطق الحرارية في جميع مناطق الحرم الجمركي بهدف حماية البيئة، كما تعمل مركبات المختبر المتنقل على أنواع من الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والكهربائية.

من جانبها، تعمل إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي على تعزيز الاستدامة سواء على صعيد المباني الخضراء أو المبادرات النوعية مثل مبادرة “حماة البيئة”، لتشجيع الكادر الوظيفي على تدوير النفايات البلاستيكية، والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة، كما أطلقت الإدارة مبادرة لتقييم أوضاع المراكز الجمركية في مجال الصحة والسلامة البيئية، لتحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية، حيث تلتزم جمارك دبي في جميع مراكزها الجمركية بسياسة الصحة والسلامة وفق خطة محددة.