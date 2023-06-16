بيع 3 شقق في «نخلة جميرا» بـ 122 مليون درهم

شهدت منطقة نخلة جميرا في دبي تسجيل ثلاث مبايعات لشقق بقيمة 122 مليون درهم، في مشروع «كومو ريزيدنسز» السكني الجديد الذي أطلقته شركة نخيل العقارية الشهر الماضي، ويتكون من 71 طابقاً بارتفاع 300 متر.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أنه تم بيع الشقة الأولى المكونة من خمس غرف، وتبلغ مساحتها 11 ألفاً و263 قدماً مربعة، بقيمة 64.7 مليون درهم، فيما بيعت الشقة الثانية المكونة من ثلاث غرف وتمتد على مساحة 5667 قدماً مربعة، بقيمة 30.6 مليون درهم، في حين تم بيع الشقة الثالثة المكونة أيضاً من ثلاث غرف على مساحة 5524 قدماً مربعة بقيمة 26.7 مليون درهم.