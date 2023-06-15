"أوبك" واليابان تبحثان إمدادات الطاقة والآفاق المستقبلية لأسواق النفط

بحث أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص مع السكرتير البرلماني للشؤون الخارجية اليابانية، كي تاكاجي ، الوضع الحالي لإمدادات الطاقة والآفاق المستقبلية لأسواق النفط.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر الأمانة العامة لمنظمة "أوبك" في فيينا، وناقش الجانبان توقعات الطلب العالمي، واتفقا على أهمية تعزيز حوار الطاقة بين كبار المسؤولين في "أوبك" واليابان.

وتتطلع "اليابان" رابع أكبر مستورد للنفط في العالم إلى تعزيز أمن الطاقة والعمل على إضافة الموارد الجديدة والمتجددة إلى مزيج استهلاكها بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

جدير بالذكر أن "أوبك" ثبتت توقعات نمو الطلب على النفط في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.