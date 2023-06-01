«اقتصادية أبوظبي» تطلق برنامجاً لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إطلاق برنامج محفزات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، وتأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي، لدعم التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ضمن 34 مبادرة طورها وينفذها مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، إن «برنامج محفزات التصنيع الذكي، الذي يشمل صندوقاً بقيمة 500 مليون درهم، يعكس جهودنا لتوفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تبني وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان بيئة استثمارية محفزة وداعمة، ما يسهم في زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة أبوظبي كقوة صناعية رائدة».

وأضاف: «نؤكد التزامنا بتمكين رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها منظومة الأعمال في أبوظبي، والتي تتميز بالحيوية والمرونة وتحفيز الأعمال».