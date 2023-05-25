300 ألف موقع إلكتروني مسجّل في النطاق الوطني للإمارات حتى الربع الأول

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تسجيل ما يزيد على 46 ألف اسم جديد ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات (ae.) خلال العام الماضي، ليبلغ بذلك العدد الكلي لأسماء النطاقات المسجلة 300 ألف اسم حتى الربع الأول من العام الجاري، أي بمعدل زيادة تقارب 20%، مقارنة بالعدد الإجمالي للنطاقات في عام 2022، مشيرة إلى أنه بذلك يعد «ae.» النطاق الوطني الأكثر استخداماً عربياً، ومن أكثر النطاقات نمواً على مستوى المنطقة.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن هذه الزيادة تعكس إقبال الجهات الحكومية والأفراد والشركات على استخدام النطاق الوطني للاستفادة من مزاياه العديدة، ومنها إضفاء المصداقية في ما يتعلق بأعمال الجهة المسجلة، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتجارية لأصحاب العلامات التجارية.

وأوضحت أن النطاق الوطني (ae.)، يكتسب قوته من مزايا عديدة، أهمها توفير أفضل تجربة للمستخدمين، ووفرة الأسماء والاختصارات المميزة، مع إمكانية أن يكون الاسم مطابقاً للموقع الرسمي والهوية التجارية، فضلاً عن البريد الإلكتروني أو المدونة.

وأضافت الهيئة أنه يمكن للجهات والأفراد تسجيل أنشطتهم بشكل مؤتمت، عن طريق قائمة المسجلين المعتمدين من قبل الهيئة لتسجيل أسماء النطاقات، وهي منشورة على الموقع الرسمي للهيئة.

وحول أهمية تسجيل الجهات والأفراد في النطاق الوطني لدولة الإمارات، قال مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس عبدالرحمن المرزوقي، إن «دولة الإمارات تمتاز بأنها الاقتصاد الأكثر نمواً وتنافسية في المنطقة، وهذا يضفي ميزة مهمة بالنسبة للأعمال والشركات التي تمتلك نطاقاً إماراتياً».