موظفو «ديوا» يعيدون تدوير 222 ألف عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، بأن موظفيها أعادوا تدوير 222 ألف عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، منذ تركيب آلات ذكية لإعادة التدوير في عدد من مباني الهيئة في أكتوبر 2022 وحتى نهاية أبريل 2023، مشيرة إلى أنه تم استخدام ما أعيد تدويره لإنتاج أكثر من 11 ألفاً و600 قميص ومنتجات أخرى عبر إحدى الشركات المحلية باستخدام حلول التصنيع المستدام.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن تلك الآلات، يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي ويتم منح الموظف نقاطاً عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة.

وتدعم المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وتشجيع الممارسات المستدامة عبر إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات.

كما تدعم استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 -2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

يشار إلى أن استراتيجية «ديوا» للاقتصاد الدائري تشكل إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري.